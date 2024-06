Il patrimonio di Jensen Huang è cresciuto di 114 miliardi di dollari in 5 anni

Il ceo di Nvidia, Jensen Huang, è ora l’undicesima persona più ricca al mondo dopo che martedì 18 giugno il suo patrimonio netto è aumentato di oltre 4 miliardi di dollari: è il suo miglior posizionamento di sempre nella classifica in tempo reale dei miliardari di Forbes. La ragione principale della crescita? La crescente importanza dell’intelligenza artificiale, che ha contribuito a far diventare Nvidia la società pubblica più preziosa al mondo.

Aspetti principali

Martedì 18 giugno, il patrimonio netto di Huang è salito a circa 119 miliardi di dollari grazie a una crescita del 3% delle azioni Nvidia, che hanno raggiunto i 135,70 dollari. Questo lo ha fatto balzare davanti a Mukesh Ambani, la persona più ricca dell’India, e appena dietro l’ex ceo di Microsoft, Steve Ballmer.

Huang, che detiene una partecipazione del 3% in Nvidia, ha iniziato l'anno con un patrimonio netto di 77 miliardi di dollari. La capitalizzazione di mercato della società è poi aumentata del 177%, raggiungendo i 3.300 miliardi di dollari.

Lo scorso mese, Nvidia ha comunicato alla SEC che Huang venderà 600.000 azioni della società entro marzo 2025, il che gli frutterà oltre 81,4 milioni di dollari al prezzo attuale delle azioni.

In cifre

114 miliardi di dollari. È questo l’incremento del patrimonio netto di Huang dal 2019, quando Forbes lo considerava la 546esima persona più ricca del mondo. Lo scorso anno, Huang aveva un patrimonio di 21 miliardi di dollari, che lo collocava al 76esimo posto nella classifica globale.

Sullo sfondo

Huang è il ceo e presidente di Nvidia sin dalla sua fondazione nel 1993. Nvidia è diventata pubblica nel 1999 e ha registrato una crescita notevole negli ultimi anni, dominando il mercato dei chip necessari per alimentare i software di intelligenza artificiale. Recentemente, la società ha superato in capitalizzazione di mercato colossi come Microsoft e Apple. Nvidia ha anche eseguito uno split azionario, aumentando il numero di azioni senza diminuirne il valore, portando il prezzo delle azioni al di sotto dei 130 dollari dopo aver superato i 1.200 dollari.

