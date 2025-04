Dalla finanza alla moda e alla tecnologia: i 10 settori che nel 2025 hanno prodotto il maggior numero di miliardari

Vuoi entrare nel club dei miliardari? I modi per riuscirci sono innumerevoli: dal bubble tea alla comicità, fino a progetti come la resurrezione del mammut lanoso. Tuttavia, nel 2025 il percorso più comune per entrare nella lista dei miliardari stilata da Forbes è stato ancora una volta quello della finanza.

In che settore lavorano i più ricchi del mondo

Il settore più rappresentato, per l’undicesimo anno consecutivo, è infatti quello della finanza e degli investimenti. Questo comparto vanta il numero più alto di miliardari in assoluto, con 464 persone, pari al 15 per cento della lista. Inoltre, ha registrato un’ulteriore crescita significativa: 41 nuovi ingressi e circa 400 miliardi di dollari di ricchezza aggiuntiva rispetto all’anno precedente. In totale, i miliardari della finanza possiedono un patrimonio collettivo di 2.600 miliardi di dollari.

Tra i nuovi nomi figurano Theresia Gouw (venture capitalist, patrimonio stimato di 1,1 miliardi di dollari), Adebayo Ogunlesi (miliardario del private equity, 2,2 miliardi) e George Raymond Zage III (1,2 miliardi), che ha portato in borsa l’app di social networking LGBTQ Grindr attraverso una società veicolo nel 2022. Il più ricco del settore resta Warren Buffett, 94 anni, noto come “l’oracolo di Omaha”, il cui patrimonio è stimato in 154 miliardi di dollari, in crescita di 21 miliardi rispetto all’anno scorso grazie all’ulteriore rialzo delle azioni di Berkshire Hathaway.

Il boom del settore tech e IA

Al secondo posto c’è il settore tecnologico, con 401 miliardari, pari al 13 per cento della lista di quest’anno. Tra questi c’è anche Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, con un patrimonio stimato in 216 miliardi di dollari, in aumento di 39 miliardi rispetto all’anno scorso, che si posiziona per la prima volta al secondo posto nella classifica generale, subito dopo Elon Musk (342 miliardi), che Forbes classifica principalmente come miliardario del settore automobilistico. Alimentato da ingenti capitali di venture capital e da un entusiasmo crescente degli investitori verso l’intelligenza artificiale, il settore tech è quello che ha registrato il maggiore incremento patrimoniale (+600 miliardi di dollari) e il maggior numero di nuovi miliardari (+46) rispetto al 2024. Complessivamente, i miliardari della tecnologia possiedono un patrimonio di 3.200 miliardi di dollari.

Tra i nuovi ingressi figurano Severin Hacker (1,1 miliardi), cofondatore e direttore tecnico dell’app per l’apprendimento linguistico Duolingo; Marissa Mayer (1 miliardo), prima ingegnera donna di Google ed ex amministratrice delegata di Yahoo; e Alexandr Wang, ventottenne cofondatore e amministratore delegato di Scale AI, con 2 miliardi di dollari, attualmente il più giovane miliardario self-made al mondo.

Il terzo gradino del podio

Al terzo posto troviamo il settore manifatturiero, con 342 miliardari, pari all’11 per cento della classifica di quest’anno. Complessivamente, i miliardari della manifattura possiedono un patrimonio di 1.100 miliardi di dollari, in aumento di 100 milioni rispetto all’anno scorso. Il più ricco del settore è ancora il tedesco Reinhold Würth, con un patrimonio stimato di 35,1 miliardi di dollari, frutto della sua azienda specializzata in viti e bulloni.

Nessun altro miliardario del comparto ha avuto una crescita superiore a quella del magnate nigeriano del cemento e dello zucchero Aliko Dangote, il cui patrimonio è aumentato di 10,5 miliardi, raggiungendo i 23,9 miliardi. Tra i 33 nuovi miliardari del settore vi sono Zhang Shengwei, imprenditore cinese nel settore delle sigarette elettroniche (2,2 miliardi), e Hans-Ueli Rihs, imprenditore svizzero nel campo degli apparecchi acustici (1,8 miliardi).

Il settore del più ricco d’Europa

A chiudere i primi quattro settori troviamo la moda e il commercio al dettaglio, che hanno generato 297 miliardari, pari al 10 per cento della lista. Insieme, questi miliardari possiedono un patrimonio totale di 2.000 miliardi di dollari, in crescita di 100 milioni rispetto all’anno precedente. Questo nonostante il fatto che il miliardario più ricco del settore, il francese Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato del gruppo del lusso LVMH, abbia perso 55 miliardi di dollari, scendendo a 178 miliardi, a causa di ciò che l’azienda ha definito “un contesto economico e geopolitico difficile” per il comparto del lusso.

Malgrado queste difficoltà, 16 nuovi miliardari sono entrati in classifica nel settore, tra cui Danny Harris e Marco DeGeorge (4,7 miliardi ciascuno), cofondatori del marchio di abbigliamento Alo Yoga; Xu Gaoming, imprenditore cinese dell’oro e della gioielleria (8,2 miliardi); e Abdullah Al Othaim, magnate saudita della grande distribuzione e dei centri commerciali (2,5 miliardi).

Ecco i dieci settori che nel 2025 hanno prodotto il maggior numero di miliardari

(dati aggiornati al 7 marzo 2025):

10. Energia

106 miliardari | 4% della lista

Il più ricco: Vagit Alekperov (28,7 miliardi di dollari), fondatore del colosso petrolifero russo Lukoil.

09. Media e intrattenimento

116 miliardari | 4% della lista

Il più ricco: Rupert Murdoch e famiglia (23 miliardi di dollari), fondatore e presidente emerito di News Corp, uno dei maggiori gruppi mediatici al mondo.

08. Immobiliare

206 miliardari | 7% della lista

Il più ricco: Harry Triguboff (19,1 miliardi di dollari), fondatore e direttore di Meriton, il più grande costruttore di appartamenti in Australia.

07. Conglomerati diversificati

210 miliardari | 7% della lista

Il più ricco: Mukesh Ambani (92,5 miliardi di dollari), presidente del colosso indiano Reliance Industries, attivo in petrolchimica, petrolio e gas, retail, telecomunicazioni, media e servizi finanziari.

06. Alimentari e bevande

223 miliardari | 7% della lista

Il più ricco: Zhong Shanshan (57,7 miliardi di dollari), fondatore e presidente dell’azienda cinese di acqua minerale Nongfu Spring.

05. Sanità

230 miliardari | 7% della lista

Il più ricco: Thomas Frist Jr. e famiglia (27 miliardi di dollari), cofondatore e presidente emerito di HCA Healthcare, la più grande rete ospedaliera degli Stati Uniti per capacità.

04. Moda e commercio al dettaglio

297 miliardari | 10% della lista

Il più ricco: Bernard Arnault e famiglia (178 miliardi di dollari), presidente e amministratore delegato del gruppo del lusso LVMH.

03. Manifattura

342 miliardari | 11% della lista

Il più ricco: Reinhold Würth e famiglia (35,1 miliardi di dollari), presidente onorario della Würth Group, specializzata in viteria e bulloneria.

02. Tecnologia

401 miliardari | 13% della lista

Il più ricco: Mark Zuckerberg (216 miliardi di dollari), cofondatore e amministratore delegato di Meta (ex Facebook).

01. Finanza e investimenti

464 miliardari | 15% della lista

Il più ricco: Warren Buffett (154 miliardi di dollari), presidente e amministratore delegato di Berkshire Hathaway.

