Franke Home Solutions, la nuova strategia aziendal in scena alla Design Week

Contenuto tratto dal numero di aprile 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Franke Home Solutions si presenta alla Design Week con un’identità rinnovata e una visione chiara: consolidare il proprio ruolo di reliable system provider proponendo sistemi integrati e tecnologicamente avanzati per la cucina. “L’esigenza di riposizionare il marchio Franke scaturisce da una riflessione profonda sul mutato contesto di mercato e sull’evoluzione delle esigenze dei consumatori, sempre più orientati a soluzioni domestiche che coniughino design, comfort e innovazione”, spiega Gianluca Vigato, head of advertising & communication di Franke Home Solutions.

La trasformazione di Franke Home Solutions

Una trasformazione profonda sostenuta dal rinnovamento della rete di showroom, con aperture in tutto il mondo, inclusa quella a Fabriano che avrà l’obiettivo di valorizzare il legame con la sede storica del marchio Faber. “Questo rinnovamento capillare testimonia l’impegno di Franke nel perseguire un posizionamento di leadership globale, basato sull’eccellenza del design, della tecnologia e del servizio”, prosegue Vigato. Parallelamente, un piano da 80 milioni di euro è stato destinato al centro di Peschiera del Garda, per ottimizzare la produzione e migliorare la sostenibilità ambientale delle attività produttive attraverso l’automazione avanzata.

Pilastro della filosofia di Franke Home Solutions è il concetto di sistema. “L’azienda sviluppa una gamma coordinata di prodotti, dai lavelli ai miscelatori, dai piani cottura ai forni, fino alle soluzioni di aspirazione e trattamento dell’acqua, per creare un’esperienza d’uso perfettamente armonizzata sotto il profilo estetico e funzionale”.

La presenza alla Design Week

Una visione che viene presentata durante la Design Week attraverso un vasto calendario di appuntamenti e iniziative. “All’interno del flagship store di via Pontaccio 18 la nuova strategia aziendale è stata messa in scena attraverso l’idea di ‘well living’. I visitatori possono toccare con mano i sistemi Franke e scoprire come migliorano il comfort quotidiano, dalla purificazione dell’aria alla gestione sostenibile dell’acqua”

Inoltre il marchio Faber celebra il suo 70esimo anniversario con una serie di prodotti in edizione speciale, tra cui la nuova cappa Beat XL Wall, progettata per unire estetica e performance avanzate. “Il lancio delle novità sarà sostenuto da un articolato piano di comunicazione multicanale, nonché da un impegno significativo nella formazione dei punti vendita, chiamati a raccontare in maniera puntuale i valori distintivi dei prodotti”, spiega Vigato. “Questo approccio sinergico rappresenta la sintesi perfetta di una strategia aziendale proiettata a costruire un rapporto di fiducia e soddisfazione di lungo termine con clienti e partner”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .