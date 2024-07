Chi sono i 10 miliardari più ricchi dell’healthcare

I miliardari dell’healthcare sono in tutto 193. Il totale dei loro patrimoni è di 654 miliardi di dollari.

Il più ricco del settore e 72esimo al mondo è Thomas Frist Jr., 85enne statunitense cofondatore di HCA Healthcare, che gestisce 187 ospedali. First Jr., che nel 2023 era al secondo posto di questa speciale classifica, ha un patrimonio di 25,5 miliardi di dollari, 5,2 miliardi in più rispetto all’anno scorso. Al secondo posto, e al 75esimo della classifica generale, c’è Dilip Shanghvi, proprietario della Sun Pharmaceutical Industries, azienda indiana che produce farmaci per i disturbi psichiatrici. La società è la più preziosa società farmaceutica quotata in India. Al terzo posto c’è Cyrus Poonawalla (in foto), il più ricco dell’healthcare nel 2023 e attualmente 90esimo uomo più ricco al mondo. Il suo patrimonio è di 21,3 miliardi di dollari. L’83enne ha fondato il Serum Institute of India nel 1966 e lo ha trasformato nel più grande produttore di vaccini. L’azienda produce oltre 1,5 miliardi di vaccini all’anno.

Al quinto posto c’è l’imprenditore italiano naturalizzato svizzero Ernesto Bertarelli (11,1 miliardi di dollari), che ha ereditato dopo la morte del padre il colosso biotecnologico Serono, produttore del farmaco per la sclerosi multipla Rebif. Insieme a sua sorella Dona (anch’essa in classifica con un patrimonio di 6,2 miliardi), ha ampliato l’azienda fino a raggiungere 2,4 miliardi di dollari di entrate prima di venderla a Merck per oltre 13 miliardi di dollari nel 2007. Ernesto e Dona sono co-presidenti della Bertarelli Foundation, che si concentra sulla conservazione marina e sulla ricerca nelle scienze della vita. Il Waypoint Group della famiglia ha investimenti che spaziano dal settore immobiliare commerciale a Londra alle aziende farmaceutiche. Bertarelli possiede anche il superyacht Vava II.

Gli italiani in classifica

Nella classifica dei più ricchi dell’healthcare ci sono 3 italiani: Massimiliana Landini Aleotti, Sergio Stevanato e Gustavo Denegri.

La più ricca è Massimiliana Landini Aleotti, che nel 2014, assieme ai figli, ha ereditato il gigante farmaceutico Menarini dal marito. Landini Aleotti, con un patrimonio di 8 miliardi di dollari, è attualmente la donna più ricca d’Italia. Al secondo posto c’è il re delle fiale, Sergio Stevanato, presidente emerito del gruppo che porta il nome della famiglia, dal 2021 quotato a Wall Street. L’azienda, che ha sede in provincia di Padova, si occupa di packaging farmaceutico e medicale ed è il più grande produttore al mondo di flaconi in vetro e di cartucce per penne da insulina. La famiglia Stevanato ha un patrimonio di 4,4 miliardi di dollari. L’altro miliardario italiano del settore è Gustavo Denegri, presiedente di DiaSorin, biotech che produce kit di reagenti come quelli utilizzati, per esempio, per i tamponi durante la pandemia di Covid. Denegri occupa la posizione 1.107 della classifica di Forbes, con 3 miliardi di patrimonio.

La classifica dei miliardari dell’healthcare

Di seguito la classifica dei primi dieci miliardari del settore healthcare e le posizioni degli italiani. Tutte le cifre sono in dollari. I dati sono aggiornati alle 15 di mercoledì 3 luglio 2024.

1 | Thomas Frist Jr. e famiglia

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 25,8 miliardi

2 | Dilip Shanghvi

Paese: India

Patrimonio: 25,3 miliardi

3 | Cyrus Poonawalla

Paese: India

Patrimonio: 21,3 miliardi

4 | Li Xiting

Paese: Singapore

Patrimonio: 14,4 miliardi

5 | Ernesto Bertarelli

Paese: Svizzera

Patrimonio: 11,1 miliardi

6 | Pankaj Patel

Paese: India

Patrimonio: 10,5 miliardi

7 | Carl Cook

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 10 miliardi

8 | Andreas Struengmann e famiglia

Paese: Germania

Patrimonio: 9,1 miliardi

8 | Thomas Struengmann e famiglia

Paese: Germania

Patrimonio: 9,1 miliardi

10 | Xu Hang

Paese: Hong Kong

Patrimonio: 9,1 miliardi

13 | Massimiliana Landini Aleotti e famiglia

Paese: Italia

Patrimonio: 8 miliardi

39 | Sergio Stevanato e famiglia

Paese: Italia

Patrimonio: 4,4 miliardi

67 | Gustavo Denegri e famiglia

Paese: Italia

Patrimonio: 23 miliardi

