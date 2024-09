L’impero Murdoch alle prese con la successione: ecco cosa c’è in gioco

Il piano del miliardario magnate dei media Rupert Murdoch di passare il controllo delle sue attività al figlio maggiore, Lachlan Murdoch, sarà contestato in tribunale da diversi altri suoi figli la prossima settimana, a porte chiuse. Gli eredi si contendono il controllo dell’impero che comprende Fox News e il Wall Street Journal.

Fatti chiave

Murdoch, 93 anni, l’anno scorso ha presentato una petizione per concedere il controllo esclusivo del trust di famiglia che comprende il suo vasto impero al figlio Lachlan, 53 anni, presidente di News Corp, la società madre dell’impero della stampa che comprende il Wall Street Journal e il New York Post, e presidente esecutivo e amministratore delegato di Fox Corporation, che comprende Fox News e Fox Sports.

Ma i tre figli maggiori dei cinque rimasti di Rupert Murdoch (James, 51 anni, Elisabeth, 56 anni, e Prudence, 66 anni), che secondo il piano di successione originale di Murdoch avrebbero dovuto ottenere quote di voto uguali, si stanno opponendo al tentativo del padre di dare il controllo esclusivo al fratello (tutti e sei i figli hanno una quota uguale del patrimonio netto del trust).

A giugno, un commissario del Nevada ha stabilito che nulla impedisce a Murdoch di modificare il suo trust, a patto che agisca in buona fede e in modo tale da favorire tutti i suoi eredi, intenzioni che cercherà di dimostrare nel corso di un processo di una settimana in programma la prossima settimana.

In un documento riservato ottenuto dal New York Times, Rupert Murdoch ha sostenuto in tribunale che dare il controllo esclusivo dell’impero a Lachlan è l’unico modo per mantenere l’orientamento editoriale conservatore dei suoi media, che a sua volta ne proteggerà il valore commerciale.

dei suoi media, che a sua volta ne proteggerà il valore commerciale. I documenti del tribunale suggeriscono che Murdoch teme che i suoi figli, oltre a Lachlan, possano scegliere di “riorientare” la “politica editoriale e i contenuti” di alcune delle sue aziende, tra cui l’emittente di destra Fox News (all’inizio dell’anno James Murdoch ha appoggiato Kamala Harris per la presidenza).

Né gli avvocati di Murdoch né quelli dei suoi tre figli hanno risposto alla richiesta di commento di Forbes venerdì.

Cosa tenere d’occhio

I procedimenti si svolgeranno dal 16 al 20 settembre, ma non saranno aperti alla stampa. Un giudice del Nevada ha respinto le richieste di una coalizione di organizzazioni di media, tra cui CNN, New York Times, NPR, Washington Post e Reuters, di consentire l’accesso ai media.

Chi è Lachlan Murdoch?

Lachlan, il terzo dei sei figli di Rupert e il suo primogenito, è uno dei tre figli nati da Murdoch e dalla sua seconda moglie, Anna Maria Torv. Ha trascorso tutta la sua vita lavorando per l’impero paterno e ha fatto carriera, passando da direttore generale di una casa editrice australiana a capo della Fox e di News Corp.

Lachlan è stato coinvolto in alcune delle decisioni più importanti dell’impero fino ad oggi, tra cui la vendita di 71 miliardi di dollari della divisione intrattenimento della 21st Century Fox alla Disney nel 2019 e la decisione di Fox News di pagare un accordo di diffamazione da 787,5 milioni di dollari per le false affermazioni della rete sui brogli elettorali del 2020. Una fonte vicina alla famiglia Murdoch lo scorso anno ha dichiarato che Lachlan è stato a lungo considerato il “figlio d’oro” del padre.

Il contesto

Rupert Murdoch aveva 22 anni quando ha ereditato due giornali ad Adelaide, in Australia, dopo la morte del padre. Negli anni Cinquanta e Sessanta ha acquisito numerosi giornali in Australia e Nuova Zelanda, per poi espandersi nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Ha accumulato tutte le sue partecipazioni principali attraverso la sua società News Corporation, ha acquisito la 20th Century Fox, ha creato la Fox, Inc. e ha fondato Fox News.

Negli anni 2000, Murdoch è stato coinvolto in uno scandalo sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito per le affermazioni di alcuni collaboratori del suo tabloid “News of the World”, che avrebbero hackerato i telefoni di celebrità, politici e membri della famiglia reale britannica, oltre a tentare di hackerare illegalmente i telefoni delle vittime dell’11 settembre. Alla fine il giornale ha chiuso. Rupert Murdoch ha nominato James Murdoch suo successore come ceo della 21st Century Fox nel 2015, ma James si è dimesso da News Corp. nel 2020. James Murdoch ha criticato gli elementi di estrema destra dell’impero di famiglia.

La valutazione di Forbes

La famiglia Murdoch è la 96esima più ricca del mondo secondo Forbes, con un patrimonio netto stimato di 20,1 miliardi di dollari.

