Rupert Murdoch “va in pensione”: il miliardario lascia la presidenza di Fox e News Corp

L’imprenditore miliardario dei media Rupert Murdoch ha comunicato che lascerà la presidenza dia novembre e diventerà presidente emerito delle due società. “Per la mia intera vita professionale sono stato impegnato ogni giorno con le news e le idee e questo non cambierà. Ma questo è il momento giusto per me per assumere ruoli diversi”, ha detto Murdoch in una nota allo staff di Fox e News Corp riportata dal Wall Street Journal.

Il tycoon australiano controlla un impero mediatico che include il canale via cavo Fox News, il Times di Londra e il Wall Street Journal. Murdoch ha venduto la maggior parte dello studio cinematografico di Fox, FX, e le reti National Geographic, così come la sua quota in Star India, a Disney per 71,3 miliardi di dollari nel marzo 2019.

“Le nostre aziende sono in salute. Le nostre opportunità superano le nostre sfide commerciali. Abbiamo tutti i motivi per essere ottimisti per i prossimi anni”, ha aggiunto Murdoch rivolgendosi allo staff di Fox e News Corp.

Il miliardario 92enne consegnerà ufficialmente le redini del suo enorme impero mediatico a suo figlio Lachlan Murdoch, 52 anni, concludendo apparentemente una lunga battaglia tra i figli dell’anziano Murdoch che ha in parte ispirato la popolare serie Hbo “Succession”.

Chi è Lachlan Murdoch

Lachlan Murdoch è il terzogenito dei sei figli di Rupert. Lachlan Murdoch è già ceo e presidente esecutivo di Fox, che controlla gli asset televisivi della famiglia Murdoch, tra cui Fox News e Fox Sports, e succederà a suo padre come presidente di News Corp, la società madre dell’impero stampa dei Murdoch, tra cui il Wall Street Journal e il New York Post. Lachlan Murdoch ha contribuito a supervisionare la vendita da 71 miliardi di dollari della divisione dell’intrattenimento del 21st Century Fox a Disney nel 2019, e ha anche contribuito alla decisione di pagare 787,5 milioni di dollari di risarcimento per diffamazione a Dominion Voting Systems a causa delle false affermazioni di Fox News sulle frodi elettorali del 2020, e alla decisione di licenziare il conduttore più quotato di quella rete, Tucker Carlson.

Questa mossa conferisce al giovane Murdoch il controllo del potente conglomerato mediatico di famiglia, mettendo efficacemente un punto fermo a una lotta per il potere generazionale che ha attirato molta attenzione mediatica.

La questione “successione”

Per decenni, la domanda su chi Murdoch avrebbe scelto come successore ha attirato l’interesse dell’opinione pubblica. Una fonte vicina alla famiglia Murdoch ha detto a Vanity Fair all’inizio di quest’anno che Rupert Murdoch “ha messo i suoi figli l’uno contro l’altro per tutta la vita”, ma anche che Lachlan era il “figlio d’oro”. Tuttavia, per anni James Murdoch è stato considerato il probabile erede dell’azienda di famiglia, prima di dimettersi improvvisamente dal consiglio di amministrazione di News Corp nel 2020 “a causa di disaccordi su determinati contenuti editoriali”.

Il patrimonio di Murdoch

Rupert Murdoch ha un patrimonio di 17,4 miliardi di dollari ed è al 96esimo posto tdella classifica degli uomini più ricchi del mondo stilata da Forbes.

