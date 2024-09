La nuova scommessa di Flutter: dopo Sisal compra anche Snai per oltre 2 miliardi

Novità nel mondo delle scommesse sportive. Oggi l’irlandese Flutter Entertainment ha annunciato l’acquisizione di Snaitech (Snai), uno dei principali operatori in Italia dalla sussidiaria britannica Playtech plc per 2,3 miliardi di euro.

Oggi l’irlandese Flutter Entertainment, principale operatore di scommesse sportive online e iGaming al mondo, ha annunciato l’acquisizione di Snaitech (Snai), uno dei principali operatori in Italia dalla sussidiaria britannica Playtech plc per un corrispettivo in contanti di 2,3 miliardi di euro

L’operazione dovrebbe concludersi entro il secondo trimestre del 2025. “L’acquisizione è pienamente in linea con la strategia di Flutter di investire in posizioni di leadership nei mercati internazionali. Ci aspettiamo che sia immediatamente accrescitiva per gli utili per azione”, evidenzia in una nota la società irlandese quotata al Nyse.

Grazie a questa operazione, Flutter diventerà il principale operatore nel mercato italiano, con una quota online combinata di circa il 30%. Il gruppo prevede che la transazione possa generare sinergie operative di costo pari ad almeno 70 milioni di euro, oltre a sinergie di ricavi incrementali.

I numeri di Snai

Snai è il terzo operatore online nel mercato italiano con una quota del 9,9% nel 2023 e 291.000 giocatori medi mensili. Negli ultimi quattro anni fiscali fino al 2023 ha riportato ricavi online ebitda rettificato in crescita con un tasso composto rispettivamente del 26% e del 32%. Nel dettaglio, nel 2023 Snai ha generato ricavi per 947 milioni di euro (al netto delle imposte sul gioco) e un ebitda rettificato di 256 milioni di euro, di cui il 50% generato online.

La citazione

“Sono lieto di annunciare l’acquisizione di Snai, uno dei principali operatori in Italia, il più grande mercato regolamentato d’Europa. Questa transazione è convincente sia strategicamente che finanziariamente”, ha dichiarato Peter Jackson, ceo di Flutter. “Si adatta perfettamente alla nostra strategia per la creazione di valore tramite M&A e crea un’opportunità significativa per accelerare la crescita di Snai, fornendo loro l’accesso ai prodotti e alle capacità leader di mercato di Flutter sia negli Stati Uniti che a livello globale. Non vedo l’ora di dare il benvenuto al team Snai nel Gruppo Flutter e di lavorare con loro per massimizzare le opportunità di crescita delle nostre attività combinate”, ha aggiunto.

Il mercato delle scommesse in Italia

Come evidenziato da Flutter, l’Italia è il più grande mercato del gioco d’azzardo in Europa con un fatturato lordo del gioco (“GGR”) stimato di 21 miliardi di euro nel 2023.

Background

A fine 2021, Flutter Entertainment aveva già messo un’importante bandierina in Italia, acquisendo per 1,913 miliardi di euro il 100% di Sisal da Cvc Capital Partners Fund VI.

