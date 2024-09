EssilorLuxottica e Meta insieme per gli smart eyewear per altri 10 anni

Da 2019 ad oggi, hanno dato vita a due generazioni di occhiali intelligenti a marchio Ray-Ban. La collaborazione tra EssilorLuxottica e Meta Platforms, per sviluppare occhiali intelligenti multigenerazionali, è stata prolungata per altri dieci anni. “Abbiamo l’opportunità di trasformare gli occhiali nella prossima grande piattaforma tecnologica e renderla alla moda nel processo”, ha affermato Mark Zuckerberg, fondatore e ceo di Meta.

Le caratteristiche degli occhiali intelligenti

Gli occhiali Ray-Ban Meta sono molto richiesti nei mercati in cui sono disponibili, tra cui Stati Uniti, California, Regno Unito, Australia e molti paesi europei tra cui Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia.

L’ultima generazione di occhiali Ray-Ban Meta, introdotta da EssilorLuxottica e Meta nell’autunno del 2023, ha una tecnologia avanzata integrata nelle montature di Ray-Ban. “Offrono ai consumatori dei superpoteri”, si legge nella nota stampa. Con gli occhiali si possono effettuare chiamate, catturare e condividere foto e video, ascoltare musica e trasmettere contenuti in streaming live. A maggio è stata aggiunta anche una funzione di intelligenza artificiale multimodale disponibile per i clienti statunitensi e canadesi.

La porta di accesso a un mondo connesso

“Negli ultimi sei decenni”, ha commentato Francesco Milleri, presidente e ceo di EssilorLuxottica, “EssilorLuxottica ha guidato la trasformazione e la modernizzazione del settore dell’occhialeria e della cura della vista, posizionandosi tra i principali innovatori al mondo. Investiamo centinaia di milioni ogni anno in R&S per creare prodotti che migliorano la qualità della vita di miliardi di persone e influenzano il modo in cui vedono il mondo e gli altri. L’incredibile lavoro che abbiamo svolto con Meta, ancora nelle sue fasi iniziali, ha già dimostrato di essere una pietra miliare importante nel nostro percorso per rendere gli occhiali la porta di accesso al mondo connesso”.

