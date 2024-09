Investire a Dubai: così la Daniele Pescara Consultancy supporta gli imprenditori italiani

Daniele Pescara Consultancy – BRANDVOICE | PAID PROGRAM

Dubai, con i suoi vantaggi fiscali e l’economia in forte crescita, è tra le destinazioni più ambite dagli investitori di tutto il mondo. In particolare, gli imprenditori italiani trovano in questa città numerose opportunità per valorizzare il Made in Italy. Coloro che scelgono di investire a Dubai seguono un percorso meticolosamente pianificato, spesso avvalendosi del supporto di esperti come Daniele Pescara, specializzato in internazionalizzazione d’impresa.

Come investire a Dubai: le storie di alcuni imprenditori

Grazie alla sua approfondita comprensione del mercato locale e alle solide relazioni con le autorità emiratine, Pescara e il suo team hanno guidato centinaia di imprenditori italiani nell’affrontare e superare con successo le sfide di un territorio altamente competitivo. “Un problem solving eccellente e veloce per soluzioni che devono necessariamente adattarsi a ogni tipologia di cliente”, afferma Emanuele Dascanio, artista italiano conosciuto per le sue opere iperrealistiche di straordinaria dettagliatezza e profondità emotiva, che ha scelto la Daniele Pescara Consultancy per realizzare il suo trasferimento negli Emirati Arabi Uniti e aprire la nuova società a Dubai.

Anche Alessandro Monterosso, già selezionato tra gli under 30 di Forbes e fondatore di Patchai, startup padovana acquisita da una nota multinazionale americana, elogia il supporto di Daniele Pescara. “Da subito ho apprezzato la precisione e l’alta competenza”, dice Monterosso, sottolineando come il rapporto con Pescara lo abbia aiutato a ridurre tempistiche e barriere burocratiche. Sulla stessa scia anche Davide Cesaro, luxury Influencer che collabora e lavora con brand e società nel settore dello yachting fino all’automotive come Mercedes-Maybach ed Aston Martin che, grazie a Pescara ha trasferito la sua società da Monaco a Dubai: “Mi sono affidato a lui per trasferire la mia società nell’Emirato. Grazie alla sua esperienza, ha reso l’intero processo veloce e vantaggioso”.

“Dubai è ricca di opportunità”, evidenzia Pescara, “ma occorre fare attenzione a guru online e sedicenti esperti che si millantano tali nel web: il rischio di incappare in insidie è dietro l’angolo. A differenza di tali incompetenti, il nostro Studio è un vero one-stop-shop per chi sceglie di investire a Dubai: ai nostri clienti riserviamo un servizio completo e su misura per fare impresa qui, che li accompagna dal primo momento in cui scendono dall’aereo”, conclude.

