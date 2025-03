Dall’antiriciclaggio alla pianificazione fiscale: le sfide per le imprese secondo Daniele Pescara

Daniele Pescara Consultancy – BRANDVOICE | Paid Program

Fare impresa in Italia significa confrontarsi con uno dei sistemi normativi più complessi d’Europa, come evidenziato dal Global Business Complexity Index 2024. In questo scenario, pianificazione fiscale e antiriciclaggio non sono semplici adempimenti burocratici, ma strumenti indispensabili per consolidare la crescita aziendale e favorire l’espansione sui mercati internazionali.

A supportare le imprese nella gestione di queste sfide è Daniele Pescara Consultancy, studio multidisciplinare specializzato in Anti-Money Laundering (AML) & Compliance, che si distingue per il suo approccio sartoriale, trasformando la complessità normativa in un vantaggio strategico.

Secondo l’Unità di Informazione Finanziaria, nel secondo semestre dell’ultimo anno in Italia sono state segnalate oltre 75.000 operazioni sospette, registrando un incremento significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato conferma il crescente controllo delle autorità sui flussi finanziari e sottolinea l’importanza della conformità normativa per le aziende che desiderano tutelare la propria operatività e rafforzare la fiducia del mercato.

Con un team di oltre 40 professionisti tra cui avvocati d’affari, fiscalisti internazionali e commercialisti, Daniele Pescara Consultancy sviluppa soluzioni personalizzate per rispondere alle reali esigenze delle aziende, combinando un’accurata analisi dei rischi con una corretta pianificazione fiscale.

A differenza degli approcci tradizionali, il team interviene direttamente all’interno delle aziende, analizzandone la struttura e individuando le reali necessità operative e fiscali. Questo metodo consente di far emergere criticità che una semplice revisione documentale difficilmente rileverebbe, fornendo un supporto completo per ridurre i rischi, ottimizzare l’efficienza operativa e rafforzare la competitività aziendale.

Alla guida dello Studio vi è Daniele Pescara, riconosciuto come uno dei massimi esperti in pianificazione fiscale e protezione patrimoniale. Il suo contributo al settore gli è valso la Laurea Honoris Causa in Scienze Bancarie e Assicurative. Con una presenza consolidata tra Dubai, Svizzera e Italia, il suo Studio supporta imprenditori e aziende di alto profilo nella creazione di strutture fiscali solide e nella gestione delle sfide normative su scala internazionale.

