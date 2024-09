Banca Reale introduce il servizio di prelievo e versamento di prossimità in collaborazione con Mooney e PayDo,

Banca Reale – BRANDVOICE | PAID PROGRAM

Banca Reale, presente nel settore bancario da oltre vent’anni, ha consolidato la sua presenza su tutto il territorio italiano con 10 filiali e oltre 1018 agenzie della rete commerciale di Reale Mutua Assicurazioni e Italiana Assicurazioni. Con un indice di solidità bancaria del 16,2% (CET al 31/12/23), si conferma tra gli istituti di credito più affidabili del paese in grado di proiettare i propri servizi nel futuro grazie al nuovo servizio di prelievo e versamento reso disponibile ai clienti presso tabacchi, bar e edicole della rete Mooney.

L’innovativo servizio di Mooney sviluppato in collaborazione con il partner tecnologico PayDo ha l’obiettivo di favorire la gestione del contante attraverso la rete di prossimità che ben si sposa con le altre soluzioni offerte dalla banca. Il servizio di prelievo e versamento permette ai clienti di Banca Reale di effettuare tali operazioni in pochi istanti usando direttamente l’app bancaria, di recente rinnovata per essere ancora più intuitiva e smart. Il funzionamento è semplice e veloce: è sufficiente recarsi in uno dei punti vendita convenzionati Mooney (40.000 in Italia) e, con pochi semplici tap dall’app di Banca Reale, generare un QR code da mostrare all’esercente per essere abilitati al ritiro o al versamento dell’importo desiderato. I clienti della Banca possono così effettuare operazioni in totale sicurezza presso il punto vendita convenzionato Mooney più vicino, senza fare code e magari bevendo un caffè. Lanciato nel mese di marzo, il servizio è già integrato e disponibile all’interno dell’app di Banca Reale.

Questa innovazione rappresenta un passo significativo per Banca Reale, che continua ad evolversi per rispondere sempre meglio alle esigenze dei suoi clienti, con un’attenzione particolare alla qualità del servizio e alle necessità quotidiane. La collaborazione con Mooney e PayDo dimostra l’impegno della Banca ad integrare tecnologie e servizi finanziari all’avanguardia al fine di migliorare l’esperienza cliente, mantenendo al tempo stesso fede alla tradizionale affidabilità e trasparenza che caratterizza da sempre le società di Reale Group.

“Il servizio è stato lanciato da pochi mesi ed è già molto utilizzato e apprezzato dagli utenti. L’impegno di Banca Reale è mettere al centro delle nostre azioni le persone, cercando di semplificare loro la vita offrendo soluzioni semplici ed efficienti” – ha affermato Maurizio Paone, Responsabile Direzione Business – “Banca Reale è nata come banca online e, all’inizio, si concentrava principalmente sulle transazioni digitali, con una capillarità limitata. La partnership con PayDo e Mooney ci consente ora di offrire una soluzione innovativa: un servizio di prossimità che arricchisce la nostra offerta e ci avvicina ulteriormente ai clienti. Grazie a questa collaborazione, i nostri clienti possono effettuare prelievi e versamenti presso i punti vendita Mooney, 40.000 in Italia”.

