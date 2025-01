Banca Ifis lancia un’opas da 298 milioni di euro per il 100% di illimity Bank

Banca Ifis ha annunciato un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria per acquisire il 100% delle azioni di illimity Bank, per un valore complessivo di 298 milioni di euro. La mossa, approvata dal consiglio di amministrazione di Banca Ifis presieduto da Ernesto Fürstenberg Fassio, mira a consolidare la leadership nel mercato italiano dello specialty finance e a potenziare il percorso di crescita sostenibile del Gruppo.

I dettagli dell’offerta

L’offerta prevede un corrispettivo per ciascuna azione di illimity Bank pari a 3,55 euro, suddiviso in 0,1 azioni di nuova emissione di Banca Ifis e una componente in denaro di 1,414 euro. Questa operazione si accompagna alla prospettiva di una fusione per incorporazione di illimity Bank in Banca Ifis, con l’obiettivo di generare sinergie e creare valore industriale e finanziario.A livello regolamentare, l’operazione è subordinata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e al rispetto delle condizioni previste.

Crescita e sinergie

La business combination punta a generare sinergie di costo e ricavo che a regime si attesterebbero intorno ai 75 milioni di euro annui, prima delle imposte. Questo risultato sarà reso possibile dall’integrazione dei business e dalla complementarietà tra le due realtà. Sul fronte dei ricavi, si prevede un incremento di circa 25 milioni di euro annui grazie all’ampliamento dell’offerta combinata di prodotti ad alto valore aggiunto, tra cui factoring e leasing. Per quanto riguarda i costi, l’ottimizzazione delle strutture di governance e controllo dovrebbe portare a risparmi stimati in 50 milioni di euro annui. Inoltre, il CET1 Ratio pro-forma, stimato oltre il 14%, assicurerà una posizione patrimoniale solida e sostenibile.

L’integrazione tra Banca Ifis e illimity Bank, si legge nella nota di Banca Ifis, porterà vantaggi significativi per azionisti, clienti e dipendenti, favorendo una maggiore diversificazione del funding e rafforzando la capacità di supportare le pmi italiane. Gli attuali azionisti di illimity beneficeranno dell’accesso a un player con una comprovata politica di dividendi e una strategia di crescita remunerativa.

L’operazione consolida l’impegno di Banca Ifis nella sostenibilità sociale e ambientale, ampliando il proprio ruolo come partner strategico per la transizione sostenibile delle Pmi. Il Gruppo proseguirà inoltre le iniziative ad alto impatto sociale, come il Social Impact Lab “Kaleidos”, il progetto culturale “Ifis art” e il sostegno alla ricerca scientifica.

Visione strategica

“L’Opas di Banca Ifis su illimity Bank risponde all’esigenza di individuare una soluzione industriale strategica finalizzata ad ampliare la posizione di leadership della Banca nel settore dello specialty finance e accelerare la sua crescita in una prospettiva sostenibile e di lungo periodo, in linea con la nostra visione familiare di azionisti di controllo”, ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio, amministratore delegato di La Scogliera SA .”L’obiettivo è creare un player industriale europeo capace di affrontare con solidità e lungimiranza le sfide che il mercato bancario ci richiede, soddisfacendo le aspettative di tutti gli azionisti che decideranno di partecipare al progetto e di proseguire con noi la storia di successo del Gruppo Banca Ifis; una storia che si contraddistingue per i livelli di eccellenza industriali e finanziari raggiunti e per l’approccio sostenibile nella gestione del business, a beneficio delle imprese, delle persone e del nostro Paese”.

