Nuovo Rinascimento: le immagini dell’evento Forbes all’Andrea Bocelli Foundation di Firenze

Forbes e Kon Group, società indipendente leader in Italia nella finanza straordinaria per le piccole e medie imprese, hanno presentato presso l’Andrea Bocelli Foundation in piazza San Firenze a Firenze, il tradizionale appuntamento autunnale ‘Un Nuovo Rinascimento’, dedicato ai temi dell’innovazione e della sostenibilità.

Dopo l’esibizione al piano del maestro Alessio Nelli, il saluto iniziale della serata è stato fatto da Francesco Ferragina di Kon, co-organizzatore dell’evento, Nicola Formichella, amministratore delegato di BFC Media e da Silvia Gualdani, vicedirettore e cfo di Andrea Bocelli Foundation. Grazie all’altissimo livello dei relatori, moderati dal direttore di Forbes Italia, Alessandro Mauro Rossi, l’evento ha avuto un grande successo, grazie anche alla magnifica cornice del Four Seasons di Firenze. Prima dell’inizio dei panel, il direttore di Forbes Italia ha dialogato con Gabriele Blei, amministratore delegato di Azimut Holding.

Ecco i panel e i relatori della serata:

Innovation & Esg

Valerio Mazzei, ceo di Edra

Fabrizio Bencini, Partner Kon

Marco Mairaghi, chief strategy officer di Nord Engineering Group

Storie made in Italy

Claudio Salvador, cofounder di Advanced Microwave Engineering (AME)

Enrico Romano, ad di Nicolas Project

Gianluca Ferrauto, direttore commerciale di Domori

Crescita e sviluppo

Vincenzo Ferragina, partner Kon

Mimma Posca, fonder di Classy Wines

Luca Cuomo, executive partner DWF

Chiuso l’evento è seguito il tradizionale netwoking light dinner con tutti i presenti. Nuovo Rinascimento si conferma un appuntamento di assoluto prestigio e di riferimento per la business community divenuto imprescindibile.

