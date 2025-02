Sanremo 2025, il resoconto dell’evento di Forbes con Billboard Italia

Al Festival di Sanremo 2025 Billboard Italia e Forbes Italia hanno collaborato per la prima volta con il format “The Sound of Success”. L’evento si è svolto presso i Bagni Tahiti nelle serate di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 febbraio.

Il format ha proposto una serie di talk, offrendo un momento di incontro per discutere i temi più attuali dell’industria musicale italiana. Tra i protagonisti di queste serate: Roberto Piola, head of Amazon Music Italy, ha condiviso la sua visione sull’evoluzione dello streaming musicale; Claudio Bossi, ceo di Music Innovation Hub, ha esplorato il ruolo dell’innovazione tecnologica nella crescita della scena musicale. Matteo Fedeli, direttore Generale di SIAE, ha discusso le sfide dei diritti d’autore, mentre Matteo Giannetti, cmo di Boem, e Gabriela Mandiuc di Midly hanno affrontato il tema del marketing musicale per gli artisti. Francesco Rellini, head of business di Wonty Media, ha raccontato dei numeri dietro il Fantasanremo, ed Ester Gazzano, head of consumer marketing Europe di Spotify, ha offerto un’analisi delle nuove tendenze di ascolto in Europa.

L’iniziativa ha rappresentato un punto d’incontro tra professionisti e appassionati, creando un dialogo sulle nuove sfide e opportunità della musica nell’era digitale.

GLI INTERVENTI

