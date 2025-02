Forbes a Casa Sanremo: le videointerviste ai protagonisti dei talk

Durante la settimana del Festival di Sanremo, Forbes Italia ha tenuto a Casa Sanremo Invest una serie di incontri dedicati a economia, innovazione e imprenditorialità. Tra i temi affrontati, il ruolo dell’intelligenza artificiale nel settore della ristorazione, l’influenza dei social media nell’intrattenimento e la crescente connessione tra musica e strategie aziendali. Gli appuntamenti hanno offerto un’occasione per esplorare nuove prospettive e stimolare il dialogo tra professionisti di diversi settori. In una della serata si è svolta anche una premiazione speciale, che ha celebrato figure e realtà di spicco nel panorama della musica e dell’intrattenimento.

I talk

Il primo incontro ha avuto come protagonista Antonello Magistà, ristoratore e patron del ristorante Pashà di Conversano (Bari), che ha approfondito il ruolo dell’intelligenza artificiale nella ristorazione e il suo impatto sul settore.

Nel secondo talk, Eleonora Incardona, content creator e conduttrice televisiva, ha discusso del ruolo dei social media nell’intrattenimento e di come i personaggi del web stiano diventando sempre più spesso volti televisivi.

Il terzo appuntamento ha visto la partecipazione di Arianna Nardi, cmo di Generali Italia; Danilo Leone, head of consumer marketing di Fc Internazionale Milano; Federico Paderni, managing director growth markets; Emea di X, e Simona Sbarbaro, cmo global di QC Spa of Wonders. Durante il confronto, si è parlato delle iniziative aziendali legate alla musica e, nel caso di X, del ruolo cruciale dei social media durante la settimana del Festival di Sanremo.

La premiazione

Nella cornice di Casa Sanremo, Forbes Italia ha inoltre premiato alcune delle personalità e progetti, riconoscendo il loro contributo significativo nei settori della moda, della musica, dell’intrattenimento e dell’impegno sociale.

Tra i premiati, lo stylist Nick Cerioni ha ricevuto il premio Fashion per la sua visione innovativa della moda e il contributo ai look del Festival di Sanremo, mentre Clemente Zard, managing director di Vivo Concerti, è stato riconosciuto con il premio Live Entertainment per il suo contributo agli eventi dal vivo. Federica Cappelletti, presidente della Serie A Femminile Figc, è stata premiata per il suo impegno nell’uguaglianza con il riconoscimento Women Empowerment.

Nel settore dei podcast, il premio Podcast è stato assegnato a Viva el Futbol, ideato da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, mentre Gianmario Longoni, direttore artistico del Teatro Arcimboldi, ha ricevuto il premio Theatre per il suo lavoro nella scena teatrale.

Infine, sono stati protagonisti anche due progetti sociali: Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo, premiata con il Positive Impact per il suo approccio inclusivo nella musica, e il brano Carnevale di Dile in collaborazione con Animenta, che ha vinto il premio Social Project per la sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare.

Nick Cerioni Lele Adani Gianmario Longoni Federica Cappelletti Dile e Aurora Caporossi Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo

LE INTERVISTE

