La classifica delle migliori università al mondo: la Sapienza prima per studi classici

La Sapienza di Roma si conferma il primo ateneo al mondo per gli Studi classici e la Storia antica. La quindicesima edizione della classifica QS World University Rankings by Subject ha ribadito il primato dell’università romana per il quinto anno consecutivo. L’Università Iuav di Venezia ha fatto un salto significativo nelle classifiche per Storia dell’arte, posizionandosi al nono posto, guadagnando sei posizioni.

La classifica delle migliori università

Il Politecnico di Milano si colloca al sesto posto nel settore Arte e design, migliorando di una posizione rispetto all’edizione precedente, e al settimo in Architettura e Ambiente costruito. La Bocconi occupa la settima posizione in Marketing e la decima in Economia e Gestione, scendendo di una posizione. L’Università di Pisa, infine, scende dal quinto all’ottavo posto in Classici e Storia Antica. Harvard si conferma la migliore al mondo in 19 discipline. Segue il Massachusetts Institute of Technology (MIT), che primeggia in 12 materie. Le università statunitensi si posizionano in testa in 32 discipline, mentre il Regno Unito in 18.

La Sapienza

La Sapienza di Roma ha conquistato un punteggio di 99.1 in Classics and Ancient History. In Archeologia si posiziona undicesima, mentre in Storia dell’arte è al diciottesimo posto. L’ateneo romano detiene il primato a livello nazionale nelle aree di Arts & Humanities, Natural Sciences e in altre 14 discipline.

La rettrice Antonella Polimeni ha detto: “La conferma del primato mondiale della Sapienza negli studi classici è un riconoscimento che consolida a livello globale la concezione dell’Italia come patria della cultura classica. Negli ultimi cinque anni sempre più studenti internazionali provenienti da nazioni e continenti distanti si sono iscritti alla Sapienza per studiare la lingua latina e la civiltà antica. La centralità del nostro Ateneo nel sistema universitario italiano e la sua presenza nella Capitale hanno contribuito a rafforzare la reputazione dell’Università in questo campo, innescando un circolo virtuoso nel solco della vocazione internazionale di Roma, quest’anno protagonista del Giubileo”.

