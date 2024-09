Express Yourself 2024: il personal branding che fa la differenza

Stand Out Agency– BRANDVOICE | PAID PROGRAM

Express Yourself 2024 è molto più di un semplice seminario: è un’immersione profonda nel personal branding e nella comunicazione strategica, disegnata per coloro che vogliono diventare punti di riferimento nel proprio settore. “Il mercato è saturo di offerte simili”, afferma Gianluca Lo Stimolo, ideatore dell’evento e fondatore di Stand Out Agency. “Essere percepiti come una semplice alternativa non basta più. Se non costruisci un’identità forte e riconoscibile, finirai nella guerra dei prezzi, competendo solo sul valore economico del tuo prodotto o servizio. Il personal branding ti permette di uscire da questo circolo vizioso”.

L’obiettivo di Express Yourself 2024 è fornire ai partecipanti gli strumenti per emergere nel proprio settore, creando un’identità di marca personale che risuoni con il proprio pubblico. Lo Stimolo, con la sua esperienza nel mondo del branding, guiderà i presenti attraverso un percorso ricco di spunti pratici e tecniche innovative, offrendo una visione chiara su come migliorare la propria visibilità e autorevolezza nel mercato.

Uno degli aspetti più innovativi dell’approccio di Gianluca Lo Stimolo è la sua attenzione all’autenticità. Il seminario, infatti, non è solo una serie di tecniche per migliorare la visibilità, ma si basa su una profonda riflessione sul valore intrinseco di ciascun professionista. “La differenza tra un professionista di successo e uno che lotta per trovare clienti spesso si riduce a come viene percepito il suo valore”, continua Lo Stimolo. “La nostra missione è aiutare i partecipanti a diventare leader riconosciuti, non solo per le loro competenze, ma anche per la capacità di trasmettere autenticità e valore in ogni aspetto della loro comunicazione”.

Durante l’evento, saranno analizzati casi studio reali che dimostrano come un buon personal branding possa davvero fare la differenza. Tra questi, Fabio Iacuzio, noto come l’informatico dei vip, che ha saputo differenziarsi in un mercato competitivo, e Francesco Cardone, soprannominato il commercialista divergente, che ha utilizzato il personal branding per emergere in un settore tradizionalmente poco innovativo. Carlo Carmine, il difensore patrimoniale, e Stefano Pancari, la safety rockstar, saranno altre due testimonianze importanti che dimostreranno come una comunicazione efficace possa portare alla creazione di un’identità unica. Infine, Simona Bastari, meglio conosciuta come l’amministratore del condominio felice, racconterà come è riuscita a rivoluzionare la sua professione grazie a una strategia di branding ben definita.

“Il personal branding non riguarda solo l’immagine o l’apparire – spiega Lo Stimolo – Si tratta di costruire una reputazione autentica e credibile, che possa resistere nel tempo e portare vantaggi concreti al business. Questo seminario fornisce le chiavi per renderti unico nel tuo settore e farti riconoscere come un punto di riferimento”. Ad arricchire il programma formativo e aiutare i partecipanti ad applicare i meccanismi del personal branding nella propria realtà, interverranno anche due professioniste del settore della comunicazione. Laura Locatelli, esperta in tecniche di video speaking, illustrerà come “bucare lo schermo” e catturare l’attenzione del pubblico in un mondo sempre più digitale. Sonia Tamai, specialista nella comunicazione attraverso l’immagine, parlerà invece dell’importanza del look e dell’abbigliamento nel personal branding, mostrando come questi elementi possano contribuire a rendere un professionista più riconoscibile e memorabile.

Le giornate del 28 e 29 settembre – che si preannunciano dense di contenuti pratici, con un focus particolare sulle strategie per emergere in un mercato sempre più competitivo – daranno ampio spazio all’interazione diretta con Lo Stimolo, offrendo la possibilità di ricevere consigli personalizzati su come migliorare la propria strategia di branding. Il seminario si concluderà con una sessione dedicata alla costruzione di un personal business model, un approccio che aiuta a organizzare e gestire il proprio brand personale come una vera e propria azienda. Questo modello permetterà ai partecipanti di strutturare al meglio la loro offerta e di massimizzare il valore che possono portare al mercato. “Il nostro approccio – sottolinea Lo Stimolo – è creare una piattaforma di comunicazione che non solo racconta chi sei, ma mostra chiaramente perché dovresti essere la scelta preferita nel tuo campo”. Questo concetto è cruciale per chiunque operi in un mercato competitivo, dove la percezione e la reputazione giocano un ruolo fondamentale nel successo a lungo termine.

L’evento, che si terrà sia dal vivo a Milano che online, rappresenta un’occasione unica per professionisti e imprenditori che vogliono investire seriamente nel proprio futuro. “Non importa in quale fase della tua carriera ti trovi”, conclude Lo Stimolo, “ci sarà sempre qualcuno là fuori che ha bisogno del talento unico che solo tu hai. Ed è un tuo dovere farti trovare”. Le iscrizioni per Express Yourself 2024 sono aperte fino al 24 settembre.

