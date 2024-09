Andrea Iervolino lancia la sua società di produzione: il primo film sarà su Maserati

Il produttore cinematografico Andrea Iervolino ha presentato la sua nuova società di produzione indipendente, The Andrea Iervolino Company (TAIC), con sedi a Roma e Los Angeles. Il primo progetto di TAIC sarà un biopic sulla famiglia Maserati, consolidando il legame tra il cinema italiano e i grandi marchi. L’approccio hollywoodiano, importato in Italia da Iervolino, evidenzia come il cinema italiano possa trarre vantaggio dalle sue eccellenze nazionali, come la moda, il cibo e l’automotive, settori che già dominano la scena globale. Seguendo questa strada, il cinema italiano potrebbe finalmente superare i limiti del passato e affermarsi come un player di rilievo sulla scena internazionale.

Con 132 film prodotti fino ad oggi, Iervolino ha saputo unire cinema e tecnologia per creare film di impatto destinati a un pubblico globale. Il tutto grazie alla sua capacità di adattare tecnologie avanzate come la produzione virtuale e il VFX in progetti di grande portata.

La sua esperienza e reputazione, insieme alla nuova società, segnalano una nuova fase di espansione per il produttore, che mira a realizzare progetti ambiziosi e a portare l’eccellenza del cinema italiano sulla scena internazionale.

