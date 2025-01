Da Scissione a Blade Runner 2099: le 10 serie tv più attese del 2025

Intrecciate, complesse, distopiche, riflessive e sociali. Sono tanti gli aggettivi che potremmo utilizzare per descrivere le serie tv che ci accompagneranno in questo 2025. Alcune hanno già conquistato la scena, accendendo, come di consueto, le critiche, i commenti e i consigli. Ne è un esempio M – Il figlio del secolo, in onda dal 10 gennaio su Sky e sulla piattaforma streaming Now Tv, che racconta, con un stile dark e grottesco, la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere di Benito Mussolini (interpretato da Luca Marinelli). O il fenomeno Netflix Squid Game che, dopo l’uscita ancora una volta vincente della sua seconda stagione, è pronta a prendersi nuovamente la scena con la terza, che dovrebbe essere rilasciata a partire dal 27 giugno, secondo varie indiscrezioni. Ma comunque sicuramente entro l’anno, come ha annunciato la stessa Netflix.

Le serie tv più attese del 2025

Oltre alle due già citate, sono diverse le serie tv attese dai fan in questo 2025.

Scissione

In onda da oggi, venerdì 17 gennaio, su Apple Tv per la sua seconda stagione, la serie tv distopica (ma non troppo) realizzata da Ben Stiller racconta in modo magistrale – e talvolta ansiogeno – il mondo del lavoro. E lo fa in un modo totalmente diverso rispetto al passato: scindendo, come ‘spoilera’ il titolo – in inglese Severance -, attraverso un chip impiantato, nella mente la vita privata e professionale, creando così due ‘io’ della stessa persona. Un esperimento riflessivo, crudele e necessario (agli occhi dei personaggi) che, nella seconda stagione, assumerà una luce diversa: quella, per certi versi drammatica, della ricongiunzione dei due io.

The White Lotus

Un altro ritorno attesissimo è quello di The White Lotus, che arriverà dal 17 febbraio su Sky con la terza stagione. Stagione, peraltro, che avrà un cast rinnovato, tra cui spuntano i nomi di Jason Isaacs, Michelle Monaghan e Walton Goggins. Con loro anche Natasha Rothwell, che riprenderà il suo ruolo della stagione di debutto. Se la prima stagione era incentrata sui soldi e la seconda sul sesso, secondo quanto rivelato dal suo stesso creatore Mike White, il nuovo ciclo di episodi avrà “uno sguardo divertente e satirico sulla morte, la religione orientale e la spiritualità”.

The Last of Us

A distanza di oltre due anni dalla prima stagione, da aprile potremo nuovamente immergerci nel mondo distopico e apocalittico di The Last of Us, la serie tv tratta dall’omonimo videogioco del 2013 sviluppato dallo studio californiano Naughty Dog. Ideata da Craig Mazin e Neil Druckmann, The Last of Us racconta, 20 anni dopo lo scoppio di una brutale pandemia da Cordyceps (un fungo che nella finzione narrativa trasforma gli esseri umani in mostri simili a zombie), il viaggio, in circostanze estreme e pericolose, del sopravvissuto Joel (interpretato da Pedro Pascal), incaricato di far uscire Ellie (Bella Ramsey), una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena. I nuovi episodi, a cinque anni di distanza dagli eventi della prima stagione, entreranno ancora più nel profondo del rapporto tra i due protagonisti e del loro passato e avranno come sfondo un mondo ancora più pericoloso.

The Bear

Guardando alla piattaforma Disney+, c’è tanta attesa per il ritorno di The Bear, la serie sul mondo della ristorazione con protagonista Jeremy Allen White nelle vesti dello chef Carmy. Anche se non si conosce la data ufficiale di uscita, sono tante le indicazioni che stanno arrivando intorno alla serie. Una su tutti: la possibilità che questa, la quarta stagione, sia l’ultima. Saranno quindi tanti i nodi da sciogliere e in questi nuovi episodi, che sicuramente faranno discutere i fan e la critica. Peraltro, The Bear per il 2024 ha già raggiunto un record: con 23 candidature agli Emmy, è stata la serie comedy più nominata nella storia. In totale, durante la cerimonia, si è aggiudicata 12 riconoscimenti, quattro dei quali in categorie importanti (miglior attore protagonista, migliore attore non protagonista, miglior attrice non protagonista e migliore regia).

Stranger Things

Anche se ancora non si conosce la data ufficiale di rilascio, c’è grande attesa per la nuova e ultima stagione (la quinta) di Stranger Things, la seconda serie in assoluto più vista su Netflix. A distanza di quasi dieci anni dal suo debutto, nell’estate del 2016, i nuovi episodi saranno ambientati nell’autunno del 1987, a un anno di distanza dagli eventi della quarta stagione. Tra le novità: l’arrivo nel cast di Linda Hamilton di Terminator.

Il Gattopardo

Tralasciando per un attimo i ritorni, il 5 marzo 2025 su Netflix arriverà uno degli adattamenti italiani più attesi: Il Gattopardo. Diretta da Tom Shankland, Giuseppe Capotondi e Laura Luchetti, tratta ovviamente dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, la serie vede nel cast Kim Rossi Stuart nei panni di Don Fabrizio Corbera, principe di Salina, insieme a Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi).

Mercoledì

In assoluto la serie tv più vista su Netflix, Mercoledì è pronta a scrivere un nuovo record per la piattaforma americana, a distanza praticamente di tre anni dal rilascio della sua prima stagione, avvenuta a novembre del 2022. Con Jenna Ortega e una probabile partecipazione di Lady Gaga, la seconda stagione potrebbe avere un lato ancora più oscuro rispetto ai primi episodi. Speranza annunciata in un’intervista dalla stessa Ortega, riferendosi al suo stesso ruolo.

Blade Runner 2099

Infine, non si può non citare quella che per molti è una delle più grandi sfide dell’anno: l’arrivo su Amazon Prime Video di Blade Runner 2099, che farà da sequel alla saga cinematografica lanciata da Ridley Scott, che ha prodotto la serie insieme a Michael Green, che aveva già lavorato nel precedente 2049 e garantirà dunque la continuità narrativa. Nel dettaglio, la nuova produzione sarà ambientata nello stesso universo cyberpunk in cui si era svolta la vicenda con protagonisti Harrison Ford e Rutger Hauer nella pellicola del 1982 e quindi sarà la continuazione diretta di Blade Runner 2049, il sequel del 2017.

