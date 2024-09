Il Fondo sovrano saudita sta investendo su alcune delle più grandi aziende di intelligenza artificiale del mondo

Negli ultimi dieci anni, il Fondo per gli Investimenti Pubblici dell’Arabia Saudita ha accumulato investimenti in alcuni dei progetti più interessanti della Silicon Valley, iniettando capitali, tra gli altri, in Uber, nel produttore di auto elettriche Lucid e nella startup di realtà aumentata Magic Leap. Ora, in previsione di una spinta di 40 miliardi di dollari verso l’intelligenza artificiale, ha acquisito partecipazioni nell’azienda francese Mistral, in Databricks e in una manciata di altre piccole startup di Ia.

Il ramo tecnologico del fondo

Il ramo tecnologico del Fondo Pubblico d’Investimento (Pif) sembra essere una delle poche realtà con un libretto degli assegni abbastanza capiente da sottoscrivere la continua crescita di alcune delle più grandi startup di IA del mondo. Mistral ha raccolto 640 milioni di dollari, con una valutazione di 6 miliardi di dollari a giugno e Databricks ha raccolto 500 milioni di dollari a una valutazione di 43 miliardi di dollari all’inizio di questo mese. Secondo Pitchbook, da inizio anno gli investitori hanno puntato oltre 70 miliardi di dollari in startup dell’IA.

“Sanabil ha investito nel nostro round, nell’ambito di un finanziamento completamente globale che ha coinvolto capitali provenienti da Stati Uniti, Unione Europea, Asia e Medio Oriente”, ha dichiarato il cofondatore di Mistral, Arthur Mensch in un comunicato a Forbes. La saudita Sanabil è stato l’unico investitore statale reso noto nel round, oltre alla banca d’investimento BPI France. Databricks non ha risposto a una richiesta di commento, ma ha rivelato che Sanabil ha investito anche nel suo ultimo round di finanziamento.

Altri investimenti

Sanabil, che gestisce gli investimenti privati del Pif, ha recentemente aggiornato l’elenco delle startup, dei fondi di venture capital e di buyout che ha sostenuto, ma non ha rivelato l’importo per ciascuna entità. Ha inoltre rivelato una partecipazione nel gigante cinese del fast fashion Shein, che si aggiunge a un portafoglio di investimenti che comprende la startup dell’istruzione Classera e l’anello di monitoraggio della salute Oura.

Sanabil ha inoltre sostenuto 14 nuovi venture capitalist, tra cui Altimeter Capital Management di Brad Gerstner (un investitore di Grab che ha appena raccolto 550 milioni di dollari per un nuovo fondo da 750 milioni di dollari, secondo documenti di luglio), New Enterprise Associates e il fondo Innovation Endeavor di Eric Schmidt. I loro rapporti con il fondo sovrano dell’Arabia Saudita non sono stati riportati in precedenza.

Il fondo ha anche investito nella Hongshan Capital dell’ex socio di Sequoia Neil Shen. Ha staccato nuovi assegni a due fondi con sede in Cina – 5Y Capital e Yunqi Partners, E ha anche sostenuto la svedese Northzone. L’anno scorso Sanabil ha rivelato investimenti in giganti del venture capital come Andreessen Horowitz, Coatue e Founders Fund.

Anche New Enterprise Associate (Nea), uno dei più grandi fondi vc del mondo che gestisce oltre 23 miliardi di dollari di attività, compare nell’elenco delle aziende di cui Sanabil è azionista diretto. Secondo quanto riferito, Nea ha venduto una quota del 15% della sua società di gestione a Dyal Capital Partners e a Wafra del Kuwait nel 2020. Non è noto quando Sanabil abbia acquisito la sua partecipazione in Nea. Nea ha rifiutato di commentare.

“Il Pif classificato tra i fondi sovrani meno trasparenti al mondo”

Il Fondo sovrano saudita è noto soprattutto per i massicci investimenti nel Vision Fund da 100 miliardi di dollari di SoftBank, per la sua battaglia con la lega di golf Pga e per il suo progetto da 500 miliardi di dollari per la costruzione di una nuova città futuristica, Neom. Ma le nuove informazioni rivelano che ha iniziato a versare assegni ai venture investor emergenti e a quelli storici del settore, come Afore Capital, fondata solo nel 2022, A* Capital e South Park Commons, incubatore tecnologico di San Francisco che versa assegni anche alle startup.

I venture capitalist raramente rivelano i loro finanziatori, noti come partner limitati, e molte di queste istituzioni non rivelano i loro gestori degli investimenti, a meno che non siano enti pubblici come il California Public Employees’ Retirement System. Il Pif è stato classificato tra i fondi sovrani meno trasparenti al mondo poco meno di dieci anni fa dal think tank Peterson Institute for International Economics. A partire dal 2022, ha iniziato a rivelare alcuni dei suoi investimenti e la sua performance finanziaria.

Il ruolo del Pif

Forbes ha contattato i 14 venture capitalist citati sul sito web di Sanabil, ma nessuno ha risposto a una richiesta di commento. In passato molti investitori e fondatori erano cauti nel rivelare i legami con il regno a causa della sua situazione dei diritti umani e dell’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018, ma di recente alcuni venture capitalist hanno abbracciato pubblicamente il regno, anche con apparizioni pubbliche ad alcune delle sue principali conferenze.

“L’Arabia Saudita ha un fondatore. Non lo si chiama fondatore, ma Sua Altezza Reale”, ha detto il VC Ben Horowitz a proposito del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman durante un evento organizzato dal Pif a Miami, in Florida, nel 2023.

Con un patrimonio di quasi 1.000 miliardi di dollari, il Pif è fondamentale per gli sforzi di Salman di diversificare l’economia del regno dalla produzione di petrolio, che sono stati sottoscritti dall’offerta pubblica iniziale della compagnia petrolifera statale Aramco.

Il governatore del Pif, Yasir al-Rumayyan, ha dichiarato a febbraio che il fondo prevede di aumentare la spesa a 70 miliardi di dollari all’anno, rispetto ai livelli attuali di circa 40-50 miliardi di dollari. Questo nonostante le notizie secondo cui Riyadh avrebbe pianificato di ridurre la portata dei suoi mega progetti con il calo dei prezzi del petrolio e il deficit nazionale.

