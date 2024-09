Come questa società di property management ha cambiato il volto del luxury travel

Articolo tratto dal numero di settembre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Il 2024 è un anno di cambiamenti per Giada Filippetti Della Rocca. Prima l’acquisizione del 100% delle quote della società di Elite Villas, fondata qualche anno fa insieme a un socio e oggi impresa al femminile. Poi l’ingresso di un fondo di investimento che, insieme all’imprenditrice, supporterà l’espansione italiana e internazionale del brand, per conquistare i maggiori mercati del turismo di lusso offrendo il savoir-faire dell’ospitalità italiana.

La società di property management è diventata in poco tempo un punto di riferimento per imprenditori, famiglie reali, vip e persone con alta possibilità di spesa, grazie all’offerta di soluzioni per chi cerca tutti i comfort di una casa anche in vacanza, uniti a esperienze esclusive e personalizzate.

Il nuovo volto del luxury travel

Grazie alla gestione diretta degli immobili, accompagnata da servizi di concierge di alto profilo come chef privati, escursioni, noleggio di yacht e mezzi di trasporto di lusso – tutti gestibili da un’unica piattaforma –, Elite Villas sta cambiando il concetto di luxury travel, sia per chi si occupa di organizzare i viaggi per clientela di fascia super premium, sia per i proprietari degli immobili che fanno parte del circuito dell’azienda. Selezionate e ispezionate dai collaboratori, le dimore affiliate a Elite Villas sono conformi a requisiti che ne garantiscono la qualità in ogni dettaglio: devono essere finemente ristrutturate, avere viste panoramiche, posizioni di prestigio e architetture straordinarie.

L’importanza del concetto di experience

Con questo approccio, l’obiettivo di Giada Filippetti Della Rocca è sempre stato “scalare la società per acquisire un ruolo di rilievo sul mercato italiano ed espandersi anche a livello internazionale. Siamo leader a Capri e puntiamo a diventarlo anche negli altri luoghi di villeggiatura italiani, mentre conquistiamo terreno anche a livello europeo e oltreoceano”, racconta l’imprenditrice.

“Ho sempre avuto una visione molto grande per questo progetto, con piani di investimento importanti sia dal punto di vista tecnologico, per dare sempre più funzionalità alla nostra piattaforma proprietaria, sia a livello esperienziale, per coinvolgere un turismo di nicchia interessato a scoprire le nostre destinazioni in maniera autentica, toccando con mano la tradizione, grazie a esperienze personalizzate in ogni minimo dettaglio”.

Il sostegno di Zeta Holding

Per scalare il business, Filippetti Della Rocca può contare sul supporto di Zeta Holding, fondata dall’imprenditore Francesco Zaccariello, che segue da anni il progetto di Elite Villas ed è una sorta di mentore per l’imprenditrice. “Quando ho deciso di acquisire interamente la società ci siamo sentiti. Volevo il suo parere e invece si è proposto come investitore per dare un’accelerazione all’impresa e raggiungere in modo capillare tutte le aree dove è possibile scalare il business. Inoltre la sua conoscenza nel campo digitale è cruciale per lo sviluppo tecnologico di Elite Villas, che sta seguendo personalmente. Non è solo un partner di capitale, ma anche strategico”.

Nei piani a breve termine ci sono la creazione di un advisory board, con importanti figure professionali provenienti dal settore del turismo e da startup innovative, e l’applicazione di un modello di gestione delle risorse umane più internazionale.

La presenza femminile è del 95%

“Abbiamo iniziato ad avviare piani di stock-option per le persone che lavorano con noi da più tempo. L’organico è composto al 95% da donne under 30. La maggior parte dei dipendenti lavorava al Nord Italia o all’estero ed è rientrata a Napoli con un’opportunità lavorativa che considera pari o superiore a quella che aveva. Un’inversione di rotta, se si pensa che spesso avviene il contrario, con giovani costretti a lasciare il Sud in cerca di opportunità più stimolanti. L’obiettivo di Elite Villas è creare un ambiente lavorativo dove tutti i collaboratori si sentano al pari dei loro coetanei che lavorano in altri luoghi, con posizioni e opportunità commisurate alle loro competenze ed esperienze professionali”.

Le nuove destinazioni in agenda

Oltre alla gestione delle risorse umane, Elite Villas guarda anche a due nuove destinazioni, il Lago di Como e la Toscana, dove quest’anno ha organizzato “esperienze come le masterclass di focacce con l’Antico Vinaio e lo sviluppo del destination management anche per clienti che non soggiornano nelle nostre ville, ma arrivano da yacht e hotel di lusso”, aggiunge Filippetti Della Rocca.

“Nel frattempo stiamo lavorando all’apertura di una sede a Miami, con un team dedicato a programmare le esperienze in Italia per i clienti americani, sempre più interessati a vivere esperienze autentiche nel nostro Paese. Infine, il prossimo anno puntiamo ad aprire nuove location tra Sardegna, Sicilia, Puglia e Liguria, per rafforzare la nostra presenza anche sul territorio italiano”.

In un mercato del turismo altalenante, che oggi si basa sempre di più sul last minute e subisce importanti oscillazioni di prezzi, le sfide per una società di property management sono sempre più impegnative. Le chiavi che hanno permesso a Elite Villas di essere leader a Capri e di guardare concretamente all’espansione in Italia e all’estero sono la coerenza e la capacità di offrire un turismo esperienziale di alto livello, regalando soggiorni autentici e indimenticabili.

