Imprenditoria femminile e made in Italy: temi e protagoniste del secondo appuntamento della Forbes Women’s Week

Ieri, nella sede di Rossocorsa a Milano, si è tenuto il secondo appuntamento della Forbes Women’s Week, la settimana di eventi dedicata all’imprenditoria femminile che ogni anno celebra il ruolo di primo piano delle donne in diversi settori chiave del panorama economico italiano. La serata è stata dedicata al contributo femminile nella valorizzazione del made in Italy.

Ad aprire l’evento è stato Enrico Marcon, marketing manager di Maserati Rossocorsa, che ha sottolineato come la promozione del made in Italy rappresenti un’opportunità per rafforzare la leadership femminile, soprattutto in settori come moda, design e automotive, in cui le donne stanno assumendo un ruolo sempre più centrale.

Le ospiti del talk

A seguire, sul palco sono intervenute diverse protagoniste. Laura Orlando, Italy managing partner di Herbert Smith Freehills, ha raccontato la sua esperienza come prima donna a fondare e guidare la sede italiana di uno studio legale internazionale, e il suo recente ruolo di leader globale nella practice della proprietà intellettuale. Laura ha condiviso le sfide di un percorso professionale che l’ha vista crescere da avvocata a manager.

Paola Montrucchio, partner di Pirola Corporate Finance, ha invece discusso delle difficoltà incontrate in un settore tradizionalmente maschile e del ruolo della leadership femminile nel migliorare le performance aziendali.

Infine, Giorgia Fantin Borghi, luxury event producer, ha raccontato come abbia trasformato l’ospitalità italiana in un business internazionale, enfatizzando l’importanza dell’accoglienza e delle eccellenze italiane nel rafforzare il marchio made in Italy.

