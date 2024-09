Il figlio maggiore del fondatore di Walmart ha ora un patrimonio sopra i 100 miliardi di dollari

Il figlio maggiore del fondatore di Walmart Sam Walton è il primo membro della famiglia più ricca d’America a vantare una fortuna a 12 cifre.

Con le azioni Walmart al massimo storico, Rob Walton, il figlio maggiore del fondatore del gigante della vendita al dettaglio Sam Walton (m. 1992), vale circa 100 miliardi di dollari, il che lo rende il primo membro della famiglia più ricca d’America a vantare una fortuna a 12 cifre.

Il rally delle azioni Walmart

Le azioni Walmart sono aumentate del 54% da inizio anno, con gli acquirenti che accorrono in massa ai “prezzi bassi ogni giorno” del rivenditore per sfuggire all’inflazione elevata. Di conseguenza, Rob Walton, 79 anni, ora si classifica come la 16a persona più ricca del mondo, appena davanti al fratello Jim Walton, 76 anni, e alla sorella Alice Walton, 74 anni, che ha un patrimonio rispettivamente 98,8 miliardi di dollari e 91,3 miliardi di dollari. Il 5 settembre, Alice Walton ha rivendicato il titolo di donna più ricca del mondo per la prima volta da maggio 2022, superando l’ereditiera di L’Oreal Francoise Bettencourt Meyers, che è diventata brevemente la prima donna centimiliardaria a giugno e ora vale 87,4 miliardi di dollari.

Rob Walton si unisce ad altri 15 persone del club di chi ha 100 miliardi di dollari, tra il più ricco del mondo Elon Musk (patrimonio netto stimato: 265,5 miliardi di dollari), il magnate francese dei beni di lusso Bernard Arnault (175,5 miliardi di dollari) e il co-fondatore e ceo di Nvidia Jensen Huang (106,7 miliardi di dollari). Nel 2021, solo quattro persone detenevano fortune superiori ai 100 miliardi e un anno prima ce n’era solo una, Jeff Bezos.

Walton aveva quasi 18 anni nel 1962, quando suo padre aprì il primo negozio Walmart a Rogers, Arkansas. Dopo essersi laureato all’Università dell’Arkansa nel 1966, Walton frequentò la facoltà di giurisprudenza alla Columbia University, prima di entrare nello studio legale con sede a Tulsa che aiutò a quotare Walmart nel 1970. Entrò a far parte dell’azienda di retail di famiglia nel 1978 e fu nominato vicepresidente quattro anni dopo. Quando suo padre morì nel 1992, assunse la carica di presidente.

Il business della famiglia Walton

Walton si ritirò dal cda di Walmart a giugno dopo oltre 40 anni come direttore, di cui oltre 20 anni come presidente, un ruolo ricoperto dal genero Greg Penner dal 2015. Lo scorso ottobre Penner ha anche sostituito Walton come proprietario di controllo dei Denver Broncos della NFL, dopo che un gruppo guidato da Walton ha acquistato la squadra per la cifra record di 4,7 miliardi di dollari nel 2022.

Nonostante la vendita di oltre 28 miliardi di dollari di azioni Walmart e la cessione di oltre 11 miliardi di dollari di azioni del rivenditore, nell’ultimo decennio gli eredi di Sam Walton possiedono ancora il 45% del colosso con sede a Bentonville, Arkansas, grazie a significativi riacquisti azionari che hanno impedito che la quota della famiglia venisse diluita. Forbes stima che tre quarti delle azioni del clan siano divise quasi equamente tra le famiglie di Rob, Jim e Alice Walton, e che la maggior parte del resto appartenga agli eredi del loro fratello John Walton (morto nel 2005): la sua vedova Christy Walton, 75 anni, e il figlio Lukas Walton, 37 anni, che valgono rispettivamente 17 miliardi di dollari e 35,1 miliardi di dollari.

Mentre Alice Walton ha dedicato la sua vita alla curatela artistica e ad altre forme di filantropia, Jim Walton è stato sostituito dal figlio Steuart Walton nel consiglio di amministrazione di Walmart nel 2016, ma presiede ancora l’Arvest Bank Group della famiglia, che ha un patrimonio di 26 miliardi di dollari (attività). Con le azioni Walmart in aumento, sia Jim che Alice potrebbero presto unirsi al fratello – che secondo Forbes ha donato una quota leggermente inferiore delle sue azioni Walmart, denaro e altre azioni, a organizzazioni non profit – nel club di chi ha 100 miliardi di dollari di patrimonio.

