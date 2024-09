Il viaggio sui binari di Milano alla scoperta dei segreti della mixology

Milano, dal 9 al 15 settembre, si è trasformata in un’oasi tropicale: Sugarlandia, la terra di origine del rum filippino Don Papa, ha preso vita sui binari della città. Il progetto, chiamato Taste of the City, ha trasformato un tram storico in uno spazio con degustazioni esclusive e esperienze di mixology. L’obiettivo? Rafforzare la presenza del brand nel panorama italiano. Il tram è partito da Piazza Castello e ha attraversato Porta Venezia, Porta Romana e il Duomo, offrendo un percorso affascinante attraverso i luoghi più iconici di Milano.

Don Papa è un rum premium prodotto nelle Filippine, in un luogo noto come Sugarlandia. Realizzato con canne da zucchero di alta qualità e invecchiato sulle fertili pendici del vulcano Mt. Kanlaon, Don Papa Rum è una celebrazione dell’artigianato e della tradizione locale. La distribuzione in Italia è affidata alla casa bolognese Rinaldi 1957, guidata da Giuseppe Tamburi.

Gli highlights

Il 9 settembre sono partiti due viaggi su questo tram storico, pensati per un gruppo selezionato di bartender che si sono immersi nell’arte della mixology grazie a masterclass guidate dai Brand Ambassador di Don Papa Pauline Audibert (Francia) e Paolo Vercellis (Italia) e la Bar Manager di Gesto Milano Alessia Bellafante. Nel corso delle altre giornate gli ospiti hanno potuto degustare cocktail d’autore e scoprire tutte le caratteristiche di Don Papa.

