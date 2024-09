Il progetto di Fondazione Bulgari per formare giovani nel settore orafo e alberghiero

Tra i pilastri della Fondazione Bulgari – nata ufficialmente a marzo 2024 – c’è in primis la trasmissione del saper fare artigianale e dell’educazione. Senza dimenticare mai l’impegno nel mecenatismo e nel restauro di importanti monumenti ed opere d’arte, fra gli obiettivi principali di Bulgari c’è la formazione dei giovani e dunque del futuro di tutti. Dunque, dall’obiettivo condiviso di potenziare e tramandare il sapere artigianale con i suoi valori intrinseci di eccellenza è stato appena siglato a Roma l’accordo fra Roma Città Metropolitana e Fondazione Bulgari che vede la nascita di un progetto di alta formazione orafa e alberghiera. L’accordo

Alla firma del protocollo d’intesa, siglato dal Sindaco Roberto Gualtieri e da Jean-Christophe Babin, ceo di Bulgari e presidente di Fondazione Bvlgari è stato presentato il progetto che prevede la nascita di corsi di alta formazione di durata triennale, nel settore orafo e alberghiero rivolti a giovani tra i 14 e i 18 anni che abbiano completato il ciclo di istruzione primario. Per il settore alberghiero è già stata individuata anche la struttura di riferimento, il Cmfp Castel Fusano, centro di formazione professionale orientato al settore turistico – alberghiero.

Mentre per l’oreficeria il centro di formazione di riferimento sarà individuato di comune accordo tra la Fondazione e Città Metropolitana di Roma entro la fine dell’anno, ma è molto probabile che si troverà nell’area dell’Eur, per un’ottimizzazione logistica accanto al nuovo laboratorio di Alta Gioielleria Bulgari all’Eur – che dovrebbe essere aperto nel 2026 – in cui oltre ad una parte della produzione, verranno esposti anche alcuni pezzi più emblematici della collezione Heritage della maison al fine di far scoprire le meravigliose creazioni dei “maestri d’arte” dell’alta gioielleria non solo ad addetti di settore, ai giornalisti o storici clienti ma soprattutto alle giovani generazioni.

Un percorso di alta formazione

Altro elemento importante dell’accordo siglato che conferma l’interesse congiunto di Bulgari e di Roma nel porre l’accento sulla formazione professionale: tutti i corsi nell’ambito di tale protocollo d’intesa prevedono accesso libero e gratuito per gli allievi.

A tal proposito Jean Christophe Babin ha ribadito: “Siamo orgogliosi di annunciare questo progetto che ci vede al fianco di Roma Capitale per un’iniziativa rivolta alle giovani generazioni, frutto di una sinergia virtuosa fra pubblico e privato, che intende offrire un’opportunità di alta formazione professionale a giovani talenti, valorizzando l’importanza e l’arte del ‘saper fare’. Fondazione Bvlgari è nata con l’obiettivo ambizioso di sostenere l’arte, la filantropia e il mecenatismo, ma anche l’istruzione, valorizzando il talento, tutelando e tramandando il savoir-faire, e considerando il ‘sapere’ come un mezzo essenziale per costruire un futuro più luminoso. Per questo abbiamo scelto di collaborare con degli istituti pubblici, accessibili a tutti, e di farlo nel territorio di Roma, città che costituisce una risorsa immensa per la nostra Maison, sia come patrimonio creativo e culturale, ma anche come patrimonio umano e di abilità artistiche nei mestieri artigianali.”

Gli obiettivi

Dunque dall’anno formativo 2025/2026 saranno attivati i nuovi percorsi formativi dedicati, sia nel settore alberghiero che dell’alta oreficeria, e prevederanno la possibilità di effettuare delle esperienze concrete sia nelle strutture alberghiere del gruppo, sia all’interno del Laboratorio di Alta Gioielleria di Bulgari a Roma. Nei nuovi corsi di formazione che saranno attivati dal prossimo anno formativo la fondazione Bulgari potrà assumere il ruolo di “azienda madrina” e condividere con la Città metropolitana anche il dettaglio dei programmi didattici e della struttura dei percorsi formativi.

Gia da quest’anno è attivo il primo anno di corso teorico di formazione professionale nell’hotellerie a Castel Fusano. Dal secondo anno gli studenti alterneranno teoria in aula e pratica all’hotel Bulgari – in modalità duale. Stesso format avrà il corso in alta gioielleria con attività pratiche dal secondo anno in poi all’interno del nuovissimo laboratorio di alta gioielleria Bvlgari di Roma.

