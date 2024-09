L’Italia vola nell’export: supera il Giappone e diventa il quarto esportatore al mondo

Nei primi 7 mesi dell’anno l’Italia è l’unico paese che, in un momento in cui il mercato mondiale sta rallentando, ha aumentando il proprio export, superando per la prima volta il Giappone e diventando il quarto esportatore al mondo. Anche di questa eccellente performance, e della sua possibilità di renderla strutturale, si è parlato nella sala 2 del Centro Congressi della Fiera del Levante, in occasione dell’incontro “Internazionalizzazione del sistema fieristico italiano e geopolitica del Mediterraneo”, svoltosi nell’ambito della 87esima edizione della Campionaria Internazionale.

“Anche se sta cambiando la visione, le fiere sono quello strumento che permette alle persone di incontrarsi, di conoscere e capire il prodotto in mostra, ed è questo quello che noi pensiamo sia il loro compito: su questa nuova visione dobbiamo costruire il nostro percorso”, ha detto Gaetano Frulli.

Il panel, organizzato dal Forum Italiano dell’Export e da Nuova Fiera del Levante e inserito all’interno del progetto Galleria delle Nazioni, si è avvalso della collaborazione di Regione Puglia e Camera di Commercio di Bari ha visto la partecipazione di importanti relatori del mondo del Made in Italy e dell’Export, oltre che di personalità che hanno saputo produrre ricchezza anche oltre confine.

”Siamo orgogliosi di contribuire alla buona riuscita della 87° Fiera del Levante e come ogni anno, anche questo 2024 siamo in questa cornice iconica e centrale per il Mezzogiorno d’Italia e per il Sistema Economico e Politico Nazionale. Il nostro Format ‘Sud Export Forum’ dopo 3 anni possiamo definirlo collaudato e apprezzato, lo testimoniano la presenza della presidenza di Ice, di Simest, del Credito Sportivo, della Luiss e ambasciatori del calibro di Vincenzo de Luca, imprenditori come il brillante Paolo Barletta al vertice di Arsenale, insomma ci sono tutte le condizioni affinché anche quest’anno sia un gran bel evento”, ha detto Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export.

Un’attenzione particolare sulle strutture la pone la Camera di Commercio di Bari con la sua presidente Luciana Di Bisceglie, che vede il settore fieristico come un importante elemento di sviluppo. “I principali indicatori economici ci segnalano che l’area del Mediterraneo incide per il 9,9% sul prodotto interno lordo globale, per il 10,2% in termini di export e per circa il 9,4% con riferimenti allo stock di investimenti diretti esteri in entrata”, ha aggiunto Di Bisceglie. “La Fiera del Levante è al centro di questo mondo prodigo di traffici e di opportunità economiche”.

