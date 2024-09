Ora il Safari si fa in Uber: 200 dollari per vedere giraffe e leoni in una riserva naturale

Vedere i leoni con Uber? In Sudafrica si può. Come ha annunciato l’azienda, a partire da questa settimana, i passeggeri a Città del Capo, in Sudafrica, potranno prenotare Uber Safari, il servizio che darà per qualche mese ai passeggeri la possibilità di fare una delle esperienze più iconiche dell’Africa.

Le modalità

Le prenotazioni per la stagione saranno disponibili nell’app Uber a partire dal 2 ottobre e potranno essere effettuate con un anticipo di 90 giorni fino a 24 ore prima. Uber Safari sarà attivo il venerdì e il sabato fino alla fine di gennaio. L’esperienza avrà un costo fisso di 200 dollari e potrà ospitare fino a quattro persone.

La gita di un giorno include un pick-up a Città del Capo in un veicolo brandizzato Uber Safari. “All’arrivo ad Aquila”, continua la nota, “gli ospiti potranno godere di un brindisi di benvenuto e di un pranzo prima di salire su un veicolo safari tradizionale con ranger esperti e guide locali. Durante il safari, le guide faranno in modo che gli ospiti abbiano le migliori opportunità di vedere i Big Five. E dopo l’avventura, i passeggeri avranno accesso agli splendidi terreni di Aquila prima di tornare a Città del Capo”.

La partnership

Disponibile nell’app Uber fino alla fine di gennaio, “Uber Safari è la gita di un giorno perfetta per le persone a Città del Capo che desiderano vedere i ‘Big Five’ – leoni, elefanti, bufali, ghepardi e rinoceronti. In collaborazione con Aquila Private Game Reserve, una delle riserve naturali più famose del Sudafrica, i passeggeri avranno l’opportunità di prenotare un safari senza interruzioni”, si legge nella nota di Uber.

“Siamo entusiasti di collaborare con Uber per offrire le nostre esperienze faunistiche da sogno ai loro clienti”, ha dichiarato Johan van Schalkwyk, direttore commerciale di Aquila Collection. “Uber Safari permette alle persone di prenotare e godersi una giornata indimenticabile ad Aquila, dove potranno vivere l’esperienza dei Big Five in modo facile e lussuoso. È la combinazione perfetta tra convenienza moderna e bellezza naturale, supportando al contempo gli sforzi di conservazione della fauna selvatica, vitali per preservare la biodiversità del Sudafrica”.

Aquila Private Game Reserve ha un impegno di lunga data per la conservazione e il turismo sostenibile. Ogni prenotazione effettuata tramite Uber contribuisce agli sforzi di conservazione che aiutano a proteggere le specie a rischio e garantiscono la preservazione della ricca biodiversità del Sudafrica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .