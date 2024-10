Notarify e l’Aibe insieme per la digitalizzazione delle fideiussioni

Dal primo gennaio 2024 sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di digitalizzazione relative al Nuovo codice dei contratti pubblici, con un’incentivazione dell’utilizzo dei servizi digitali da parte della stazione appaltante e degli operatori economici.

Secondo la nuova legge, le piattaforme digitali utilizzate devono essere interoperabili con i dati dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) per verificare il Codice identificativo di gara (CIG) e con le piattaforme di approvvigionamento digitale. Questo processo richiede che la fideiussione, una volta rilasciata dall’ente autorizzato, sia registrata su una blockchain, dove viene generata un’impronta digitale (hash value) del documento. Tale impronta deve essere conservata all’interno del fascicolo di gara, rendendo l’intero processo più trasparente e sicuro.

Notarify, tra le società leader in Italia per i servizi di notarizzazione in blockchain, naturalmente ha sviluppato subito le tecnologie adeguate a soddisfare questo nuovo bisogno. Infatti, da sempre, l’azienda si distingue per l’attenzione alla sicurezza, alla trasparenza e all’aggiornamento continuo dell’offerta. Attraverso le sue tecnologie, i documenti digitali vengono certificati in modo sicuro, garantendo affidabilità e prevenzione di frodi. L’uso della blockchain permette di monitorare e verificare ogni modifica apportata ai documenti, fornendo una tracciabilità completa.

Le parole del ceo di Notarify

Adesso Notarify ha annunciato la partnership con l’Associazione italiana banche estere (AIBE), finalizzata a offrire ai membri dell’associazione condizioni agevolate per l’adozione di tecnologie innovative. Questa convenzione permette agli associati AIBE di accedere a soluzioni all’avanguardia per gestire in modo semplice e sicuro le fideiussioni, garantendo piena conformità alle nuove regole. Federico Monti, ceo e fondatore di Notarify, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con AIBE e di fornire soluzioni che semplifichino l’adeguamento normativo per i suoi associati. Questa convenzione riflette il nostro impegno a sostenere il settore bancario con tecnologie innovative che rispondano alle esigenze specifiche delle banche estere operanti in Italia.”

AIBE, l’Associazione Italiana Banche Estere, rappresenta da anni gli interessi delle banche estere operanti in Italia, promuovendo il dialogo tra i propri membri e le istituzioni italiane ed europee. La partnership con Notarify si inserisce in un percorso di innovazione che permette alle banche estere di mantenere alti standard di conformità e competitività nel contesto economico italiano.

Questa collaborazione non rappresenta solo un’opportunità per le banche estere di migliorare la loro efficienza operativa, ma anche un segnale importante verso una sempre maggiore digitalizzazione del settore bancario in generale. Il futuro delle transazioni e della gestione documentale passa attraverso la tecnologia blockchain, che si afferma come uno degli strumenti più efficaci per garantire sicurezza, trasparenza e conformità alle normative vigenti.

