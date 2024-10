Chi è Raffaella Gornati, general manager di Fg Cosmetics che ha integrato la cosmesi al benessere olistico

Articolo tratto dal numero di settembre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

“All’inizio temevo di non essere all’altezza, pensavo che solo gli uomini potessero guidare un’azienda. Poi ho capito che dovevo avere il coraggio di imboccare la strada che volevo percorrere”. Sono le parole di Raffaella Gornati, general manager di F.G. Cosmetics, società benefit e pmi che ha dato vita al brand di cosmetica professionale Marzia Clinic. Gornati ha definito F.G. Cosmetics un’azienda di donne per le donne. “Il 95% della forza lavoro è donna. Dal marketing alla ricerca e sviluppo, dal confezionamento alla contabilità, fino all’ufficio estero e al controllo qualità, siamo tutte donne”.

Chi è Raffaella Gornati

È figlia di un imprenditore e fin da piccolissima ha respirato l’aria dell’azienda di famiglia. “Dopo la morte di mio padre mi sono ritrovata da sola a gestire tutto. All’inizio è stato difficilissimo, ma l’amore per mio padre e la passione per il mio lavoro mi hanno spinta ad andare avanti e a creare una cosmesi innovativa e all’avanguardia. Il mio obiettivo è stato costruire un prodotto basato sulla scienza, rafforzato da anni di test empirici e rigorosi. È stata questa dedizione a trasformare una visione in realtà”.

Laureata in tecniche psicologiche e studiosa di medicine alternative, naturopatia e aromaterapia, ha integrato la cosmesi funzionale e il benessere olistico. Da qui la creazione di una linea cosmetica per le donne in menopausa. “Il progetto ha avuto origine dalla necessità di colmare un gap nel mercato cosmetico. Questa linea ha portato a un miglioramento significativo della qualità della vita delle nostre clienti”.

Le linee di prodotti

Durante la manifestazione Cosmoprof Bologna 2023, uno dei prodotti della linea è stato selezionato dalla trend agency internazionale Beautystreams per essere parte di CosmoTrends, il report che illustra le principali tendenze di settore. “Inoltre ho lanciato linee di prodotti neurocosmetici. Applicando le neuroscienze alla cosmesi e integrando il concetto di psicodermatologia, i neurocosmetici stimolano la pelle per raggiungere il sistema nervoso attraverso un rituale di bellezza alternativo, che punta alla ricerca del benessere interiore. Ogni passo del mio percorso è stato guidato dalla volontà di fare la differenza e di contribuire alla crescita del settore. Non ho mai smesso di studiare. I miei studi spaziano dalla pelle e annessi cutanei all’intelligenza emotiva, dalla leadership alla cromopuntura e riflessologia viso, passando per le tecniche di Eft. Ho sete di sapere: questa è stata la carta vincente”.

