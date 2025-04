Creatività, leadership e innovazione: il format esclusivo di Wobi con Davide Oldani

La creatività è un’arte da coltivare, riscoprire e reinventare. È con questo spirito che Wobi ha organizzato giovedì 3 aprile, presso l’Hotel Principe di Savoia a Milano, l’evento Riscoprire la Creatività, un’occasione unica per esplorare il valore dell’innovazione attraverso il dialogo tra visione e leadership. Ospite d’eccezione è stato lo chef stellato Davide Oldani, ideatore della Cucina Pop, che raccontato, sulla base della sua esperienza personale, come la creatività può trasformare il quotidiano in un’esperienza straordinaria, anche in ottica di business.

Davide Oldani: la cucina come arte quotidiana tra tradizione, passione e innovazione

Durante l’evento, Oldani, intervistato da Ana Mazzeo, Managing Director Wobi Italia, ha condiviso il suo percorso di crescita e di sperimentazione gastronomica, raccontando come la riscoperta degli ingredienti, delle tradizioni e delle tecniche sia il segreto per dare nuova vita alla cucina contemporanea. La sua filosofia, basata sull’equilibrio tra semplicità e innovazione, è stata al centro di una conversazione esclusiva riservata ad una cerchia selezionata di Wobi Member.

“Non mi definisco imprenditore, ma artigiano intraprendente”, ha commentato Davide Oldani. “Penso che la creatività nel mio lavoro nasca da un percorso che ha al centro la passione, la costanza e la dedizione. Ogni attimo della nostra vita può diventare un’occasione, ma perché succeda è importante amare ciò che si fa, con intensità e mantenere sempre viva la curiosità verso ogni aspetto della vita, riscoprendo giorno dopo giorno i nostri talenti”.

Leadership creativa e ispirazione: il motore dell’innovazione secondo Wobi

“In uno scenario sempre più complesso e in continua evoluzione, adottare una leadership creativa permette ai manager di rispondere con efficacia e visione del futuro ai cambiamenti”, ha dichiarato Ana Mazzeo. “Il potere trasformativo della creatività è in grado di risvegliare il potenziale in ciascuno di noi, stimolando l’innovazione. In Wobi offriamo ai manager di oggi contenuti unici, promuovendo lo sviluppo delle aziende attraverso la conoscenza e l’ispirazione”

L’evento si è sviluppato attraverso un talk, a cui è seguito un momento di networking, dimostrando come l’atto del ‘riscoprire’ sia il motore dell’innovazione in ogni ambito creativo. Un’opportunità imperdibile per chi voleva lasciarsi ispirare e imparare a guardare il mondo con una nuova prospettiva.

Un format per i manager del futuro

Con Riscoprire la creatività, Wobi dà il via a una serie di eventi esclusivi dedicati ai suoi membri, con l’obiettivo di offrire ulteriori occasioni di apprendimento, ispirazione e networking di alto livello. Il successo di questo primo incontro testimonia il valore di una community attiva e motivata, pronta a esplorare nuove idee e a confrontarsi con grandi menti del panorama internazionale. Wobi continuerà a proporre appuntamenti riservati ai suoi membri nei prossimi mesi, portando nuovi speaker e tematiche stimolanti per arricchire il bagaglio professionale dei partecipanti e creare un vero e proprio club esclusivo nel mondo del business.

Da quest’anno, con la partecipazione al World Business Forum, che si terrà l’11 e il 12 novembre 2025 presso Allianz MiCo Milano Congressi, Wobi garantisce un percorso di crescita continua e di ispirazione 365 giorni l’anno. I Wobi member hanno accesso, oltre all’appuntamento di novembre, a una ricca libreria di contenuti digitali e ulteriori opportunità esclusive di networking.

