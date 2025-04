H-Farm Business School: il nuovo modello innovativo nella formazione manageriale 

Il nuovo Centro di competenza strategy & leadership di H-Farm Business School, guidato da Fabio Tomassini, si propone come modello innovativo nella formazione manageriale

Nel contesto di una trasformazione digitale che avanza rapidamente, i leader aziendali devono affrontare una sfida cruciale: come guidare l’innovazione in un mondo in cui le tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale, sono sempre più decisive? Secondo Fabio Tomassini, direttore del Centro di competenza strategy & leadership di H-Farm Business School, il futuro della leadership richiede un rinnovamento delle competenze e un adattamento alle sfide della digitalizzazione. “La prima dimensione fondamentale è l’orchestrazione delle competenze”, afferma. “Il World Economic Forum evidenzia che la complessità dei contesti di business richiede expertise sempre più specializzate”. La capacità di integrare competenze provenienti da settori diversi, creando sinergie tra specialisti, è essenziale per guidare l’innovazione.

La diversità generazionale

Inoltre la gestione della diversità generazionale è diventata determinante. “Il leader deve favorire un ambiente di collaborazione intergenerazionale, dove le gerarchie tradizionali lasciano spazio al reverse mentoring. I giovani talenti, con la loro competenza tecnologica, possono imparare molto dai manager più esperti, e viceversa”.

La terza dimensione fondamentale riguarda la capacità di prosperare nell’incertezza. Con l’avanzamento della tecnologia, le vecchie risposte manageriali non sono più sufficienti. “Non basta più affidarsi a processi complessi di analisi o ridondanza delle risorse”, afferma Tomassini. “Le aziende devono sviluppare una visione strategica per affrontare l’incertezza con decisioni rapide e adattabili”. Il vantaggio competitivo appartiene a coloro che riescono a trasformare l’incertezza in opportunità, adattandosi continuamente alle nuove dinamiche di mercato.

H-Farm Business School

In questo contesto H-Farm Business School si propone come un modello innovativo nella formazione manageriale. Con il lancio del Centro di competenza strategy & leadership, Tomassini guida un programma che integra esperienza pratica, conoscenza teorica e tecnologie emergenti, come l’IA. “Non formiamo solo manager, ma leader capaci di utilizzare l’intelligenza artificiale per ottimizzare i processi decisionali e operativi. Abbiamo una faculty composta da professionisti attivi sul campo che portano esperienze reali in aula”.

Il programma offre un approccio fortemente esperienziale. “Gli studenti non imparano solo dalle teorie, ma sperimentano direttamente sul campo, affrontando sfide che riflettono le dinamiche aziendali attuali. Questa è l’essenza della nostra formazione: l’apprendimento tramite la pratica”.

Il ciclo di incontri

L’evoluzione della leadership nell’era dell’IA richiede una combinazione di competenze tecnologiche, manageriali e umane. Le organizzazioni che sapranno formare leader adattivi, capaci di integrare le nuove tecnologie e di navigare l’incertezza, saranno quelle che avranno successo nel futuro. H-Farm Business School, con il suo approccio innovativo alla formazione, si vuole proporre come punto di riferimento per preparare i leader di domani.

“Con la Business School di H-Farm abbiamo deciso di avviare un ciclo di incontri executive per dialogare insieme con manager e imprenditori per offrire ai nostri studenti ai agli stakeholder della scuola un momento di confronto sulla leadership nelle aziende. Quello con Simone Dominici chief executive officer di Kiko sarà il primo di una serie di appuntamenti che abbiamo deciso di avviare su Milano e presso il nostro Campus a Roncade” ha concluso Fabio Tomassini, scientific director of Strategy & Leadership Competence Centre di H – FARM Business School.

