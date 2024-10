Dalla passione per le pubbliche relazioni al management di atleti e celebrità: chi è Cristina Lodi, fondatrice di Golden Sabre

Articolo tratto dal numero di settembre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

“Inclusività e trasversalità sono parole chiave del nostro modo di operare: puntiamo su profili unici, che abbiano storie vere da raccontare”. Così Cristina Lodi, fondatrice di Golden Sabre Agency, agenzia di consulenza strategica con base a Milano specializzata nel management di atleti e celebrità, riassume la sua attività.

Com’è nata Golden Sabre

Il progetto è nato qualche anno fa da “una grande passione per le pubbliche relazioni e il mondo della moda”. Ha iniziato organizzando sfilate per sponsorizzare brand, negozi di fashion e beauty in Liguria. Si è trasferita a Firenze nel 2002 e ha lavorato nell’ufficio commerciale di Os. Organizzazioni Speciali, azienda del gruppo Giunti. Poi è tornata al “grande amore per il fashion” nella multinazionale Gi Group, agenzia per il lavoro, dove ha creato e lanciato la divisione fashion & luxury, portando all’azienda gruppi come Lvmh, Kering, Shiseido.

Nel 2013 ha conosciuto Aldo Montano durante una sfilata e nel 2015 è diventata la sua manager. Da quel momento ha iniziato a seguire sportivi che hanno ottenuto successi alle Olimpiadi di Rio 2016 (Fabio Basile, oro nel judo, Frank Chamizo, bronzo nella lotta libera). Nel 2017 ha iniziato a curare l’immagine di Ignazio Moser – figlio di Francesco e anche lui ex ciclista -, che quello stesso anno è entrato al Grande Fratello Vip. Da tutte queste esperienze e dalla collaborazione con Montano, Moser e l’ex calciatore Nicola Ventola è nata nel 2020 Golden Sabre Agency, che si occupa non solo di personaggi dello sport, ma anche di figure dello spettacolo e di microinfluencer.

Tra i talenti nel team di Lodi provenienti dallo sport ci sono anche Manuel Bortuzzo, il nuotatore triestino vittima innocente di una sparatoria, costretto dal 2019 su una sedia a rotelle, e Vanessa Villa, ex karateka e creatrice del metodo Fightgently.

Gli altri progetti

Ci sono poi personaggi di altri mondi, come Megan Ria e Maddalena Svevi, ballerine della Experience Dance Company, percorso di formazione professionale di Naima Academy, protagoniste di Amici di Maria De Filippi nel 2022 e 2023 e in gara a Pechino Express 2024. E proprio con la Naima Academy di Genova la Golden Sabre Agency ha recentemente chiuso una partnership per gestire l’immagine dei talenti del centro di formazione artistica. Nella squadra dell’agenzia non mancano personaggi televisivi amati – come Katia Pedrotti, Ascanio Pacelli e Serena Garitta – e sport influencer come Elisa Scarlatta.

“Oggi gli utenti vogliono contenuti autentici e originali e non patinati o pubblicitari”, dice Lodi. “È una seconda fase in cui, dopo la sbornia iniziale dei primi anni di vita dei social network, il pubblico vuole lasciarsi ispirare da personaggi con competenze reali nel settore di provenienza: donne e uomini che hanno studiato una certa disciplina o un’arte e ne sono esponenti autorevoli”. Ora Cristina, dopo 22 anni, è tornata a vivere a Genova, perché vuole costruire ancora qualcosa per la sua città. “Vorrei creare un tavolo di lavoro con istituzioni, pr, agenzie di eventi, cantanti genovesi e il loro management, per studiare insieme progetti che diano alla città la luce che merita”.

