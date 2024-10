OpenAI ha raccolto 6,6 miliardi di dollari: ora vale 157 miliardi

OpenAI ha chiuso un round di finanziamento da 6,6 miliardi di $ che ha valutato la fiorente azienda di intelligenza artificiale a 157 miliardi di $, secondo una nota. Si tratta di una cifra enorme, quasi il doppio di quella che l’azienda era valutata all’inizio di quest’anno.

LEGGI ANCHE: “Da Taylor Swift a Sam Altman: i miliardari non abbastanza ricchi per la Forbes 400”

Fatti principali

I 6,6 miliardi di $ di finanziamenti, secondo quando dice OpenAI, saranno destinati alla ricerca sull’intelligenza artificiale dell’azienda, ai suoi prodotti e servizi e alla sua capacità di elaborazione.

OpenAI ha ricevuto finanziamenti da Thrive, SoftBank, Nvidia e dal suo storico sostenitore Microsoft , che ha contribuito con poco meno di 1 miliardo di $, secondo il Wall Street Journal.

e dal suo storico sostenitore , che ha contribuito con poco meno di 1 miliardo di $, secondo il Wall Street Journal. La nuova valutazione di OpenAI è quasi il doppio della sua valutazione di circa 80 miliardi di $ a febbraio in seguito a un accordo che ha consentito ai dipendenti di vendere azioni della società, ha riportato il New York Times.

Gli investitori del round di finanziamento, secondo il Journal, possono riprendersi i loro investimenti se OpenAI, un’organizzazione senza scopo di lucro, non completa la sua transizione ad azienda a scopo di lucro, secondo il Journal.

Fatto sorprendente

Thrive Capital è stata fondata ed è gestita da Josh Kushner, fratello di Jared Kushner, genero ed ex consigliere senior dell’ex presidente Donald Trump. Stimiamo che il patrimonio netto di Josh sia di 3,8 miliardi di dollari.

A margine

Il ceo di OpenAI Sam Altman, che riceverà una quota del 7% nella società una volta che questa si convertirà a una struttura a scopo di lucro, vedrà potenzialmente la sua quota aumentare all’11% con la nuova valutazione.

Background

OpenAI ha più che quadruplicato il suo valore dall’anno scorso, quando la sua valutazione ha raggiunto i 29 miliardi di dollari, secondo il Times, che ha notato che la società ha aumentato la sua forza lavoro da 1.000 a 1.700 quest’anno. OpenAI è in prima linea nel boom dell’intelligenza artificiale e ha costantemente ricevuto il sostegno di altri giganti della tecnologia come Microsoft, uno dei primi investitori che da allora ha investito almeno 13 miliardi di dollari in OpenAI dal 2019.

La conversione di OpenAI da un’organizzazione no-profit a una società a scopo di lucro è stata attentamente monitorata mentre aumentava le sue offerte e i suoi ricavi. La società prevede di generare 3,7 miliardi di dollari di vendite quest’anno e circa 5 miliardi di dollari di perdite, secondo il Times. La transizione a una società a scopo di lucro potrebbe potenzialmente attrarre più investitori, ha riferito il Journal, osservando che il processo potrebbe richiedere anni per essere completato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .