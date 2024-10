Da Taylor Swift a Sam Altman: i miliardari non abbastanza ricchi per la Forbes 400

Non sono molte le cose che un miliardo di dollari non vi farà ottenere, ma un posto nella lista dei 400 americani più ricchi di Forbes è una di queste. Nemmeno 3 miliardi di dollari bastano. Quest’anno, le 400 persone più ricche d’America hanno tutte un patrimonio di almeno 3,3 miliardi di dollari, 400 milioni di dollari in più rispetto all’anno scorso, un nuovo record.

Miliardari, ma non abbastanza

La soglia così alta significa che molti dei miliardari più importanti d’America non sono abbastanza ricchi per entrare nella classifica. Infatti, per la prima volta in assoluto, ci sono più miliardari statunitensi non presenti nella lista (415 e più) che presenti.

Tra questi miliardari “troppo poveri” ci sono celebrità come Oprah Winfrey (patrimonio netto stimato: 3 miliardi di dollari), Kim Kardashian (1,7 miliardi di dollari), Taylor Swift (1,3 miliardi di dollari), Magic Johnson (1,2 miliardi di dollari) e Arnold Schwarzenegger (1 miliardo di dollari).

Anche decine di importanti leader del settore tecnologico e finanziario, tra cui il rampollo della realtà virtuale Palmer Luckey (2,4 miliardi di dollari), il cofondatore di Scale AI Alexandr Wang (2 miliardi di dollari), il fondatore di Bilt Rewards Ankur Jain (1,2 miliardi di dollari) e il ceo di OpenAI Sam Altman (1 miliardo di dollari).

Naturalmente, si può sperare l’anno prossimo. Basta chiedere a Jayshree Ullal, presidente e ceo di Arista Networks, che nel 2023 era troppo povero di 100 milioni di dollari, ma che negli ultimi 12 mesi ha cavalcato l’impennata del prezzo delle azioni di Arista entrando per la prima volta nella classifica Forbes 400, con un patrimonio netto stimato di 4,4 miliardi di dollari.

Presto anche Altman potrebbe entrare a far parte dei 400 americani più ricchi: Secondo diversi rapporti, OpenAI sta attualmente discutendo una ristrutturazione che la trasformerebbe da società no-profit a società a scopo di lucro, conferendo per la prima volta ad Altman una partecipazione azionaria nell’azienda. Secondo Bloomberg Altman potrebbe ottenere una quota del 7% nell’azienda appena ristrutturata. Altman ha smentito questa notizia allo staff di OpenAI la scorsa settimana, affermando che non ci sono piani per ottenere una “quota azionaria gigante” nell’azienda.

Ecco alcuni dei miliardari assenti nella classifica Forbes 400

Ecco alcuni dei più importanti miliardari americani che non sono abbastanza ricchi da entrare nella classifica dei più ricchi d’America, almeno per ora.

Sam Altman

Patrimonio netto: 1 miliardo di dollari | Età: 39 | Fonte della ricchezza: investimenti

Anche se la situazione potrebbe cambiare presto, l’amministratore delegato di OpenAI non ha attualmente partecipazioni nel gigante dell’intelligenza artificiale che dirige. Ha invece accumulato una fortuna grazie a investimenti intelligenti, tra cui partecipazioni in Stripe, Reddit e Helion, una società di ricerca che sta cercando di costruire la prima centrale elettrica a fusione del mondo. OpenAI ha dichiarato agli investitori che si aspetta di chiudere presto un nuovo round di finanziamento che, secondo quanto riportato, potrebbe valutare l’azienda fino a 150 miliardi di dollari.

Arnold Schwarzenegger

Patrimonio netto: 1 miliardo di dollari | Età: 77 | Fonte della ricchezza: film, investimenti

La star dell’action movie è entrata a far parte della lista dei miliardari di Forbes a inizio anno, dopo che il nostro reportage ha rivelato come abbia trasformato 500 milioni di dollari di guadagni hollywoodiani in un impero di investimenti diversificati. Il suo asset di maggior valore? Una quota di minoranza in uno dei più grandi fondi di investimento del mondo, Dimensional Fund Advisors.

Jerry Seinfeld

Patrimonio netto: 1,1 miliardi di dollari | Età: 70 | Fonte della ricchezza: commedia

Seinfeld è il comico più ricco d’America grazie ai lucrosi profitti derivanti dal suo omonimo show televisivo, tra cui un accordo quinquennale da 500 milioni di dollari con Netflix.

Bruce Springsteen

Patrimonio netto: 1,1 miliardi di dollari | Età: 74 | Fonte della ricchezza: musica

A luglio Forbes ha nominato “The Boss” l’ultimo artista a diventare miliardario. La sua fortuna deriva da una vita di tour e vendite di dischi, oltre che da un accordo di 500 milioni di dollari per la vendita del suo catalogo musicale nel 2021.

Ankur Jain

Patrimonio netto: 1,2 miliardi di dollari | Età: 34 | Fonte della ricchezza: società di premi

Jain è il fondatore e amministratore delegato di Bilt Rewards, un’azienda di carte di credito con sede a New York che consente agli utenti di ottenere premi – tra cui punti per compagnie aeree e hotel – sui pagamenti degli affitti. A gennaio l’azienda ha raccolto 200 milioni di dollari da investitori privati con una valutazione di 3,1 miliardi di dollari.

Magic Johnson

Patrimonio netto: 1,2 miliardi di dollari | Età: 65 anni | Fonte della ricchezza: basket, investimenti

La superstar dell’Nba ha costruito la sua fortuna fuori dal campo, acquistando tra l’altro partecipazioni nella squadra Nfl dei Washington Commanders e nella squadra Mlb dei Los Angeles Dodgers. Il suo patrimonio più importante, tuttavia, è una partecipazione del 60% nella compagnia di assicurazioni sulla vita Equitrust, che ha un valore di 27 miliardi di dollari (patrimonio in gestione).

Sara Blakely

Patrimonio netto: 1,3 miliardi di dollari | Età: 53 anni | Fonte della ricchezza: Spanx

Ex venditrice di fax porta a porta, la Blakely ha fatto fortuna fondando il marchio di abbigliamento modellante Spanx. In agosto ha presentato la sua ultima invenzione: uno sneeker con tacco a spillo chiamato “Sneex”.

Richard Saghian

Patrimonio netto: 1,3 miliardi di dollari | Età: 43 | Fonte della ricchezza: fast fashion

Il fondatore del rivenditore di moda online Fashion Nova, noto per i suoi social media e il marketing delle celebrità, ha speso 300 milioni di dollari negli ultimi 4 anni per acquistare immobili a Los Angeles. In agosto ha pagato 118 milioni di dollari per una nuova sede di 175.000 metri quadrati per la sua azienda di moda.

Taylor Swift

Patrimonio netto: 1,3 miliardi di dollari | Età: 34 anni | Fonte della ricchezza: musica

Il tour Eras, che ha battuto ogni record, e l’enorme valore del suo catalogo musicale l’hanno fatta entrare nel club dei miliardari lo scorso ottobre. Da allora ha pubblicato il suo undicesimo album in studio, The Tortured Poets Department, e ha continuato il suo tour Eras, che ha fatto il botto.

Kim Kardashian

Patrimonio netto: 1,7 miliardi di dollari | Età: 43 | Fonte della ricchezza: abiti modellanti, prodotti per la cura della pelle

Kim K è miliardaria grazie a Skims, il suo marchio di shapewear che ha raccolto 270 milioni di dollari con una valutazione di 4 miliardi di dollari nel 2023. Ha anche una linea di trattamenti per la pelle, Skkn by Kim, e una società di private equity, Skky Partners.

Alexandr Wang

Patrimonio netto: 2 miliardi di dollari | Età: 27 anni | Fonte della ricchezza: intelligenza artificiale

Incoronato il più giovane miliardario self-made del mondo nel 2022, prima di uscire dalla lista a causa delle turbolenze del mercato, Wang ha riconquistato il titolo a maggio dopo aver annunciato che il suo unicorno nell’intelligenza artificiale Scale AI ha raccolto un miliardo di dollari con una valutazione di 13,8 miliardi. Wang possiede circa il 15% dell’azienda di San Francisco.

Tom Ford

Patrimonio netto: 2,2 miliardi di dollari | Età: 63 | Fonte di ricchezza: moda

Ford ha venduto la quota del suo marchio di moda omonimo a Estee Lauder nel 2022 in un accordo da 2,8 miliardi di dollari. Da allora, ha investito gran parte della sua fortuna in un imponente portafoglio immobiliare del valore stimato di 200 milioni di dollari.

Palmer Luckey

Patrimonio netto: 2,4 miliardi di dollari | Età: 32 anni | Fonte della ricchezza: realtà virtuale, tecnologia di difesa

Il ragazzo prodigio ha venduto la sua azienda di realtà virtuale, Oculus VR, a Meta per 2 miliardi di dollari in contanti e azioni nel 2014, all’età di 21 anni. La sua ultima impresa: Anduril Industries, un’azienda di difesa che è stata valutata da investitori privati a 8,5 miliardi di dollari nel 2022.

Jay-Z

Patrimonio netto: 2,5 miliardi di dollari | Età: 54 | Fonte della ricchezza: musica

Sebbene sia conosciuto soprattutto per la sua musica, Shawn Carter ha fatto gran parte della sua fortuna con gli alcolici. Ha venduto una quota del 50% del suo impero dello champagne Armand de Brignac a Lvmh nel 2021, poi ha venduto la maggioranza del suo marchio di cognac D’Usse a Barcardi nel 2023.

Oprah Winfrey

Patrimonio netto: 3 miliardi di dollari | Età: 70 | Fonte della ricchezza: programmi televisivi

La Winfrey è uscita dalla classifica Forbes 400 nel 2021 e non vi è più rientrata, anche se è ancora una delle donne self-made più ricche d’America, grazie ai profitti reinvestiti dei suoi show e dei suoi film.

