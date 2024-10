Toyota investe altri 500 milioni di dollari nei taxi aerei di Joby

Altri 500 milioni di dollari sui taxi elettrici aerei. Toyota continua a investire in Joby, una società californiana che sviluppa e realizza mezzi per il servizio passeggeri commerciale. L’investimento totale sale quindi a 894 milioni dollari. L’obiettivo di Toyota? “Realizzare il sogno della mobilità aerea per i viaggi personali o quotidiani, come parte della trasformazione in una società di mobilità”.

Aspetti principali

L’investimento, che sarà effettuato in due tranche uguali, sarà effettuato sotto forma di liquidità per azioni ordinarie, con la prima tranche prevista per la chiusura entro la fine dell’anno e la seconda nel 2025.

Joby ha recentemente completato la produzione del suo terzo velivolo e sta realizzando un sito di produzione in California che raddoppierà la capacità produttiva dell’azienda.

che raddoppierà la capacità produttiva dell’azienda. Gli ingegneri di Toyota lavorano ora fianco a fianco con il team di Joby in California e, nel 2023, le due aziende hanno firmato un accordo a lungo termine affinché Toyota fornisca componenti chiave del sistema di propulsione e di attuazione per la produzione degli aeromobili di Joby.

affinché Toyota fornisca componenti chiave del sistema di propulsione e di attuazione per la produzione degli aeromobili di Joby. La relazione tra Toyota e Joby è iniziata con un investimento iniziale fatto da Toyota Ventures, il braccio di venture capital di Toyota.

Gli obiettivi dell’accordo

Come si legge nella nota diffusa da Toyota, il nuovo investimento della società giapponese riflette l’obiettivo costante della famiglia fondatrice: realizzare il sogno della mobilità aerea per i viaggi personali o quotidiani, come parte della trasformazione in una società di mobilità.

“Con questo ulteriore investimento, siamo entusiasti di vedere Joby certificare i suoi velivoli e passare alla produzione commerciale”, ha dichiarato Tetsuo “Ted” Ogawa, il responsabile operativo di Toyota Motor Corporation. “Condividiamo la visione di Joby secondo cui il volo sostenibile sarà centrale per alleviare le sfide persistenti della mobilità odierna”.

