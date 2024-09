Il titolo Tesla ai massimi da 2 mesi: sale l’attesa per il Robotaxi day

Le azioni Tesla sono al livello più alto in due mesi, mentre l’entusiasmo degli investitori aumenta in vista di un trio di eventi cruciali di ottobre per il colosso dei veicoli elettrici. Non tutti a Wall Street, però, sono convinti che l’imminente robotaxi day dell’azienda guidata da Elon Musk sarà all’altezza dell’entusiasmo.

Fatti principali

Le azioni Tesla sono salite di quasi il 5% a $ 250 nella seduta di lunedì, raggiungendo la chiusura più alta dal 22 luglio. Ora il titolo è scambiato a oltre il 35% in più rispetto ai massimi di inizio agosto di $ 182 e quasi l’80% in più rispetto ai minimi di aprile di $ 139.

nella seduta di lunedì, raggiungendo la chiusura più alta dal 22 luglio. Ora il titolo è scambiato a oltre il 35% in più rispetto ai massimi di inizio agosto di $ 182 e quasi l’80% in più rispetto ai minimi di aprile di $ 139. A guidare il rally di lunedì è stata una nota dell’analista di Barclays Dan Levy , che ha scritto ai clienti che si aspetta che Tesla registri consegne di veicoli nel terzo trimestre a 470.000 il mese prossimo, al di sopra delle stime di FactSet di circa 460.000, prevedendo la prima crescita di consegne anno su anno di Tesla del 2024 dopo il calo 9% del primo trimestre e del 5% del secondo trimestre.

, che ha scritto ai clienti che si aspetta che Tesla registri consegne di veicoli nel terzo trimestre a 470.000 il mese prossimo, al di sopra delle stime di FactSet di circa 460.000, prevedendo la prima crescita di consegne anno su anno di Tesla del 2024 dopo il calo 9% del primo trimestre e del 5% del secondo trimestre. Levy ha notato che un numero di consegne forte il 2 ottobre “potrebbe guidare un’ulteriore forza del titolo nel giorno dei robotaxi”, l’evento del 10 ottobre che molti analisti prevedono possa potenzialmente far oscillare il titolo Tesla, considerando che Musk ha definito la spinta dell’azienda verso la guida autonoma la ragione principale per detenere il titolo.

“potrebbe guidare un’ulteriore forza del titolo nel giorno dei robotaxi”, che molti analisti prevedono possa potenzialmente far oscillare il titolo Tesla, considerando che Musk ha definito la spinta dell’azienda verso la guida autonoma la ragione principale per detenere il titolo. Nelle recenti note ai clienti, l’analista di Bank of America John Murphy ha definito il robotaxi day un “potenziale catalizzatore” per le azioni Tesla. L’analista di UBS Joseph Spak ha osservato che l’evento fornirà “un’opportunità per Tesla non solo di convincere la base di investitori che la valutazione attuale è giustificata, ma che da qui in poi ci saranno significative opportunità di rialzo”.

Oltre alle consegne dei veicoli previste per il 2 ottobre e all’evento robotaxi del 10 ottobre, Tesla pubblicherà anche i guadagni il 16 ottobre, con il titolo storicamente volatile in relazione alle consegne e ai report sugli utili.

Critica principale

“Siamo dubbiosi su come il giorno possa essere all’altezza delle elevate aspettative degli investitori”, ha scritto l’analista di Morgan Stanley Adam Jonas in una nota ai clienti la scorsa settimana. Jonas, che è tra i più rialzisti di Wall Street con un obiettivo di prezzo di $ 310 per Tesla, ha scritto in particolare che non si aspetta che l’evento di ottobre parli i robot umanoidi “Optimus” dell’azienda.

Background

Originariamente programmato per agosto, il robotaxi day di Tesla dovrebbe mostrare la sua ultima tecnologia Full Self-Driving e il “cybercab”, un taxi senza conducente dotato del controverso programma di guida autonoma di Tesla. L’evento si terrà presso i Warner Bros. Studios di Burbank, in California. Il passaggio di Tesla ai veicoli senza conducente e all’intelligenza artificiale arriva mentre l’azienda è alle prese con i margini di profitto in calo sui suoi veicoli elettrici di base. Sebbene le sue azioni siano in voga ultimamente, le azioni Tesla devono ancora riconquistare il loro picco pandemico, con azioni in calo di circa il 40% rispetto al loro massimo storico del 2021.

In cifre

84 miliardi di dollari. Ecco di quanto è più ricco Musk, che possiede il 13% del capitale di Tesla, rispetto a cinque mesi fa, che aveva un patrimonio netto di 179 miliardi di dollari. Oggi il suo patrimonio stimato è di 263,9 miliardi di dollari. L’uomo più ricco del mondo secondo le stime di Forbes, è più ricco di 50 miliardi di dollari rispetto alla persona più ricca al secondo posto, il fondatore di Amazon Jeff Bezos, che ha 211 miliardi di patrimonio.

