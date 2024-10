Servizi competitivi e offerta trasparente: così iliad vuole rendere le pmi più competitive

Articolo tratto dal numero di settembre 2024 di Forbes Small Giants. Abbonati!

Il telefono si conferma sempre più strumento di comunicazione, socializzazione e lavoro, come dimostrano i numeri. Si stima che i device mobili abbiano raggiunto la quota di 80 milioni in Italia, a fronte di una popolazione di appena 60, e che nel 2022 gli italiani connessi alla rete abbiano sfiorato i 51 milioni, cioè più dell’84% del totale.

Le linee telefoniche tuttavia sono cruciali non solo per gli utenti privati, ma anche per i business. Nel mondo delle piccole e medie imprese italiane la connettività rappresenta un pilastro fondamentale per l’operatività quotidiana e la competitività sul mercato. Nel nostro Paese il tessuto imprenditoriale si fonda essenzialmente proprio su medie, piccole e microimprese.

Sono circa quattro milioni le microimprese e oltre 150mila le Pmi (contro le 130mila imprese con 10-49 dipendenti e le 26mila aziende che ne contano tra 50 e 249). Le imprese più piccole sono anche quelle che affrontano quotidianamente sfide crescenti legate alla competitività, alla digitalizzazione e all’innovazione tecnologica e che hanno bisogno di linee telefoniche business per garantire comunicazioni efficienti e supportare le proprie strategie di crescita. Da qui l’importanza di ricercare soluzioni efficienti, flessibili e trasparenti per garantire operatività senza interruzioni, migliorare la produttività e mantenere un contatto costante con i propri clienti. Le Pmi cercano partner tecnologici affidabili che non solo comprendano le loro esigenze specifiche, ma che possano anche offrire supporto dedicato e tariffe generose.

L’esempio di iliad

È il caso di iliad: arrivato nel mercato nel 2018, ha portato una rivoluzione fatta di offerte chiare e trasparenti nel settore della telefonia mobile. Da quel momento l’operatore è cresciuto costantemente conquistando, ad oggi, la fiducia di oltre 11 milioni di utenti grazie alle proprie offerte. Anche i principali indicatori finanziari al 31 marzo 2024 sono caratterizzati da un trend estremamente positivo, con il fatturato che nel primo trimestre si attesta a 272 milioni di euro, in crescita del 12,8% rispetto al primo trimestre del 2023.

Nel 2022 è approdato anche nel mercato del fisso, scegliendo di proporre la connessione fibra Ftth (ovvero 100% fibra fino a casa) e il proprio router, la iliadbox. Una crescita a ritmo serrato, culminata nel maggio 2023 con un nuovo passo in avanti: la presentazione di iliadbusiness, destinata a un target di impresa con esigenze diverse da quelle domiciliari.

Una soluzione pensata per andare incontro alle necessità di aziende e partite Iva, attraverso un servizio centrato su trasparenza, flessibilità e assistenza specializzata, garantita con la presenza di consulenti a disposizione 24 ore al giorno con una linea apposita.

I punti di forza dell’offerta

Sono questi i punti di forza dell’offerta costruita su misura per tutte quelle imprese che cercano affidabilità e competitività, in un settore fondamentale per lo sviluppo quale quello delle telecomunicazioni. “La rivoluzione iliad non si ferma”, ha commentato l’amministratore delegato Benedetto Levi al lancio dell’offerta. “Siamo al fianco del segmento business per supportare concretamente chi contribuisce allo sviluppo e alla crescita economica del Paese, tenendo fede sempre ai nostri valori. Con il lancio di iliadbusiness rispondiamo alle necessità di sempre maggiore trasparenza e offerte dedicate di migliaia di professionisti italiani e imprese, garantendo tariffe chiare e semplici, ormai diventate il nostro marchio di fabbrica”.

In un panorama economico in continuo mutamento, in cui le aziende e i liberi professionisti devono affrontare sfide sempre più complesse, iliad infatti sceglie di supportare gli utenti business offrendo non solo un’offerta trasparente, generosa e di qualità, ma anche servizi dedicati alle imprese e alle loro esigenze. iliad mette a disposizione un’assistenza senza bot, ma solo con consulenti, attivi 24 ore su 24 tutto l’anno, con una linea dedicata attraverso la quale ricevere informazioni sull’offerta e richiedere assistenza specializzata.

Come recita il nuovo spot, se “per i tuoi clienti non hai orari, sei sempre disponibile e non ti fermi mai, con iliadbusiness hai un pensiero in meno”. Una delle caratteristiche che contraddistingue l’operatore è la possibilità di gestire in maniera flessibile e intuitiva una o più Sim, tramite la propria area personale. Infatti, iliad è il primo operatore business in Italia a includere l’opzione per tenere attive le diverse smart card solo quando effettivamente utile, come ad esempio accade nel caso di attività stagionali.

Dà quindi la possibilità di sospendere temporaneamente, in un arco temporale fino a 24 mesi, una o più Sim che potranno essere riattivate direttamente dall’area personale, senza perdite di tempo e aggravi di carattere economico. iliadbusiness si pone quindi come un alleato prezioso per il settore business con offerte e servizi competitivi, trasparenti e in continuo sviluppo. Non resta che attendere le prossime novità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .