EssilorLuxottica sale al 5,1% di Nikon. Investimento di circa 170 milioni di euro

Altra novità in casa EssilorLuxottica. Secondo quanto si apprende da Bloomberg, ha ampliato la sua partecipazione in Nikon, portandola fino al 5,1% del capitale sociale della società giapponese. Una notizia che ha fatto scattare il titolo Nikon, che ha chiuso in rialzo del 7,9% a Tokyo.

EssilorLuxottica investe in Nikon

Secondo Bloomberg, EssilorLuxottica ha ampliato la sua partecipazione in Nikon, portandola fino al 5,1% del capitale sociale della società giapponese. Si tratta del rialzo più alto fatto registrare dalla società da agosto.

Oggi, anche il titolo EssilorLuxotica è in rialzo alla Borsa di Parigi (+0,7%), in controtendenza con la performance che sta facendo registrare il Cac 40, in discesa dello 0,6%.

EssilorLuxottica gestisce già una joint venture di occhiali con Nikon, creata nel 2000. E secondo un documento del ministero delle finanza, ha iniziato ad accumulare azioni della società giapponese dal 5 agosto al 1 ottobre. L’azienda giapponese è specializzata nel campo dell’ottica di alta precisione e della padronanza della luce e, nel corso degli anni, ha fornito Essilorluxottica lenti ultrasottili, filtri per la luce blu e rivestimenti schiarenti.

In cifre

170 milioni di euro. Sarebbe questa la cifra investita da EssilorLuxottica per salire al 5,1% di Nikon.

La strategia di EssilorLuxottica

EssilorLuxottica ha una partnership a lungo termine, tramite il marchio di occhiali da sole Ray-Ban, con Meta Platforms Inc. per sviluppare prodotti indossabili intelligenti. Peraltro, recentemente, l’ad di EssilorLuxottica, Francesco Milleri, ha dichiarato che la società diretta da Mark Zuckerberg starebbe valutando un investimento importante nella società. Secondo indiscrezioni dei nei mesi scorsi, Meta potrebbe rilevare il 5%.

LEGGI ANCHE: “EssilorLuxottica e Meta insieme per gli smart eyewear per altri 10 anni”

Le altre operazioni

Recentemente, oltre a Nikon e alla finalizzazione dello sviluppo di Nuance Audio, “tecnologia che aprirà la strada a una categoria di prodotto completamente nuova sul mercato”, EssilorLuxottica ha annunciato l’acquisizione dell’80% di Heidelberg Engineering, un’azienda tedesca specializzata in tecnologie per la chirurgia oculistica, e di Supreme per 1,5 miliardi di dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .