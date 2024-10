AI e fattore umano nel futuro dell’industria 4.0: la nuova puntata di Talent Stories

È uscita la settima puntata del podcast Talent Stories, progetto curato da Forbes Italia che racconta, in collaborazione con Talent Garden, importante realtà dell’Edutech in Europa, il talento insieme a tutti quei professionisti che il talento lo sanno riconoscere, promuovere e coltivare.

Ospite della nuova puntata della prima stagione è Jacopo Piana, founder tecnico di Quick Algorithm, startup deep-tech che mira a democratizzare l’analisi avanzata e l’AI nel settore industriale: “Con l’avvento dell’intelligenza artificiale si consoliderà l’industria 4.0. Se pensiamo alla prima rivoluzione industriale come il motore a vapore che ha dato potenza ai nostri muscoli, l’intelligenza artificiale lo farà con il nostro cervello”.

Ma qual è lo stato attuale dell’industria 4.0? Secondo Piana “si sta facendo tanto per aumentare la mole di dati che le aziende raccolgono. I grandi colossi sono più avanti in questo processo e questo influenza a catena le imprese più piccole. Oggi si sta iniziando a mettere a frutto questa raccolta dei dati e l’AI è abbastanza potente per farlo”.

Ed è qui che entra in gioco Scops, la piattaforma progettata da Quick Algorithm allo scopo di rendere questa tecnologia disponibile per qualsiasi azienda: “La nostra soluzione permette di valutare lo stato di salute delle macchine industriali con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e aumentare l’efficienza produttiva. Le aziende possono farlo in maniera più veloce sfruttando tecnologie digitali come l’IoT e il Cloud in una soluzione compatta e pronta per essere installata”.

Il progetto Talent Stories coinvolge diversi speaker e professionisti provenienti dal mondo dello sport, dell’arte, della letteratura, del business e del management creativo e digitale, che intervengono per dare la loro personale visione del concetto di talento. Per la prima stagione sono previste 14 puntate con cadenza quindicinale. Il podcast sarà trasmesso sulle piattaforme Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify.

