Rendere il mondo più vivibile: l’obiettivo di Essential Energy Holding

L’innovazione sarà uno dei veicoli più importanti per garantire un futuro migliore al nostro pianeta, ma senza un impegno di leader e aziende sarà difficile arrivare a un vero cambiamento. Questa sfida è stata dibattuta recentemente durante Cop29, la conferenza Onu sul cambiamento climatico. Tra i partecipanti, Forbes ha intervistato Federico Pucciarello, amministratore delegato di Essential Energy Holding, gruppo di aziende specializzato nella produzione di biocarburanti di prima e seconda generazione, ottenuti da oli vegetali e rifiuti. La missione del gruppo è promuovere un futuro a basse emissioni di carbonio, contribuendo a rendere il mondo più vivibile. Presente in diversi paesi, Essential Energy Holding mira a integrare diverse aziende dedicate alla produzione di energia rinnovabile lungo l’intera catena del valore, dall’origine alla distribuzione.

Pucciarello, qual è la sua riflessione su quanto accaduto a Cop29?

Quest’anno il presidente del vertice, Mukhtar Babayev, ha aperto con parole incisive: ‘Siamo in una corsa per la nostra sopravvivenza’. Gli impegni presi con l’accordo di Parigi sono ancora lontani dall’essere rispettati e l’inazione costa vite umane. Disastri come il ciclone Dana ricordano che il cambiamento climatico è una crisi attuale: estati torride, piogge violente e siccità non sono solo emergenze ambientali, ma causano gravi problemi sociali, come scarsità di risorse, carestie e migrazioni forzate. Alcuni leader continuano a negare l’evidenza scientifica, ignorando i rischi finché le conseguenze non diventeranno irreversibili. Il nostro impegno è ridurre l’impatto, innovare con soluzioni sostenibili e promuovere una transizione energetica equa, affrontando sfide come l’influenza dei conglomerati petroliferi. La Cop ci ricorda che non siamo soli: scienziati, leader, attivisti e aziende dimostrano che il cambiamento è possibile. La scienza e l’innovazione sono dalla nostra parte e ogni passo ci avvicina a un cambiamento sistemico.

Qual è la visione del gruppo nel settore dei biocarburanti e in che modo è allineata con gli obiettivi globali di sostenibilità?

Essential Energy Holding è impegnato in una transizione energetica giusta verso un pianeta più sostenibile. Crediamo che il futuro passi attraverso l’uso e la produzione responsabili di biocarburanti lungo tutta la filiera, poiché questi possono ridurre drasticamente le emissioni di gas serra nei settori dove la transizione verso energie a basse emissioni di carbonio è più complessa, come il trasporto marittimo e quello aereo. Ci impegniamo a guidare lo sviluppo di biocarburanti avanzati che riducano l’impatto sulle risorse naturali e promuovano economie circolari, assicurando che le nostre operazioni contribuiscano positivamente alla resilienza del pianeta. La conoscenza scientifica applicata è essenziale per il nostro impegno verso un pianeta sostenibile e vivibile. La nostra missione si allinea agli obiettivi di sviluppo sostenibile, che continuano a guidare il nostro lavoro quotidiano.

Come valuta l’interconnessione tra la produzione di biocarburanti, la biodiversità e il benessere sociale e come affronta questi aspetti nella strategia globale del gruppo?

Siamo consapevoli di questa complessa relazione e la nostra strategia globale di sostenibilità affronta questi aspetti da diverse prospettive. In primo luogo utilizziamo materie prime a basso impatto ambientale, basandoci su oli esausti, rifiuti e oleaginose sostenibili. Questi materiali, altamente inquinanti se smaltiti in modo scorretto, vengono valorizzati, evitando competizioni con la produzione alimentare e prevenendo la contaminazione del suolo. Inoltre, promuoviamo la creazione di occupazione locale. Il 90% della manodopera, diretta e indiretta, proviene dal territorio, contribuendo allo sviluppo economico delle economie regionali. Sosteniamo iniziative di responsabilità sociale, supportando organizzazioni che condividono la missione di salvaguardia ambientale. Infine, garantiamo una produzione responsabile e qualità certificata attraverso standard internazionali riconosciuti, come l’Iscc (International Sustainability and Carbon Certification) e lo standard Iso, che convalidano le nostre pratiche sostenibili. La nostra visione integra questi approcci per affrontare le sfide ambientali e sociali in modo sistemico, contribuendo a un futuro più sostenibile.

Per molti anni è stato un giocatore di rugby professionista di livello internazionale: quali valori ritrova e porta nel suo lavoro?

La mia esperienza nello sport mi ha insegnato che la leadership si basa su costanza, resilienza e capacità di ispirare un obiettivo comune. Il rugby, l’unico sport in cui si avanza passando la palla all’indietro, mi ha mostrato che il lavoro di squadra è indispensabile. Oggi, come leader nella sostenibilità, applico gli stessi principi in un contesto globale e multidimensionale. Entrambi i ruoli richiedono squadra, visione strategica e attenzione ai risultati. La differenza è che nello sport il successo è nelle vittorie; nella sostenibilità, nel benessere delle persone e del pianeta. Se perdi una partita, torni in campo. Con il pianeta, non ci sono seconde opportunità.

Quali risultati ha ottenuto finora nella sostenibilità e quali sono gli obiettivi che si è prefissato con il suo team?

In quasi 15 anni Essential Energy Holding ha raggiunto una distribuzione in quattro continenti, la riduzione del 20% dell’impronta di carbonio operativa negli impianti sudamericani in quattro anni, lo sviluppo del primo prodotto per il consumo finale nel Cono Sud e alleanze con comunità locali per l’educazione ambientale. Per il futuro, miriamo ad aumentare la capacità produttiva del 30% entro il 2030, implementare tecnologie di cattura e compensazione del carbonio per la neutralità climatica e rafforzare la rete di distribuzione espandendo il team. Vogliamo guidare la transizione energetica globale attraverso innovazione e sostenibilità.

