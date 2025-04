Accenture in testa, poi Prysmian e Salesforce: la classifica delle migliore aziende italiane dove fare carriera

Accenture torna in cima alla classifica Top Companies 2025 di LinkedIn, la lista delle 25 aziende italiane che offrono le migliori opportunità di crescita e sviluppo professionale. Dopo avere ceduto il primo posto a Intesa Sanpaolo nel 2024, quest’anno la società di consulenza strategica precede Prysmian e Salesforce, che entrano in classifica direttamente sul podio.

Intesa Sanpaolo è quarta ed è la prima banca davanti a UniCredit, sesta alle spalle di Ey. Al settimo posto c’è Amazon, mentre a completare la top 10 sono STMicroelectronics, Eli Lilly e Leonardo.

I settori più rappresentati

Nella lista, che comprende più di dieci nuovi ingressi, spicca la presenza massiccia dei settori della consulenza, della tecnologia e della manifattura. In particolare, il settore tecnologico si rafforza molto con l’entrata di Ibm (11esima), Oracle (13esima) ed Apple (14esima), a cui si aggiunge il ritorno di Nokia (18esima).

“Quest’anno, oltre a una stabile presenza manifatturiera, emergono con forza – tra gli altri – i trend della trasformazione digitale e dell’innovazione tecnologica, sempre più centrali nello sviluppo economico, nelle strategie aziendali e nelle scelte dei professionisti”, ha dichiarato Michele Pierri, senior managing editor di LinkedIn Notizie Italia. “Queste tendenze sono visibili anche a livello internazionale, con l’industria che rappresenta un terzo elle aziende classificate e la tecnologia che ne rappresenta un quarto”.

Tra le industrie con più di un rappresentante c’è ora anche quella dell’aerospazio: a Leonardo si somma Avio Aero, che debutta al 18esimo posto.

Il metodo

La lista è realizzata usando dati di LinkedIn per classificare le aziende secondo otto aspetti cruciali per la crescita professionale: la capacità di avanzamento, l’aumento delle competenze, la stabilità aziendale, l’opportunità esterna, l’affinità aziendale, la diversità di genere, il background formativo e la quantità di dipendenti nel Paese.

Sono eleggibili le aziende che avevano almeno 500 dipendenti in Italia al 31 dicembre 2024. Il tasso di abbandono non deve essere superiore al 10% nel periodo in esame e non sono idonee le imprese con tassi di licenziamento pari o superiori al 10% della forza lavoro, in base agli annunci aziendali o a fonte pubbliche affidabili, tra il 1 gennaio 2024 e la data di pubblicazione della classifica. Vengono classificate solo le società madri, mentre le filiali controllate a maggioranza e i relativi dati sono inclusi nel punteggio totale dell’azienda madre.

Sono esclude le aziende di recruiting e ricerca del personale, gli istituti didattici, le agenzie governative, LinkedIn, la sua società madre Microsoft e Deloitte, in quanto revisore esterno indipendente di Microsoft.

Le informazioni sulle aziende sono ricavate con LinkedIn Talent Insights.

La classifica Top Companies 2025

Di seguito la lista completa delle Top Companies 2025.

Accenture Prysmian Salesforce Intesa Sanpaolo Ey UniCredit Amazon STMicroelectronics Eli Lilly and Company Leonardo Ibm Evotec Oracle Apple Dxc Technology Poste Italiane Avio Aero (Ge Aerospace) Nokia Ferrovie dello Stato Italiane Tetra Pak Vertiv Micron Technology Saipem Hitachi Ariston

