Anche Luca, Clemente e Leonardo Maria Del Vecchio tra i 21 più giovani miliardari del mondo

Costruire una fortuna richiede solitamente anni, se non un’intera vita. I numeri parlano chiaro: quasi tre quarti dei miliardari del mondo hanno tra i 50 e i 79 anni. Solo il 12% ha meno di 50 anni. I più rari in assoluto sono quelli che riescono a raggiungere lo status di miliardario prima dei 30 anni; quest’anno, solo 21 giovani benestanti compaiono nella lista di Forbes.

Chi sono i più giovani miliardari del mondo

Non sorprende che tutti, tranne due, abbiano ereditato la loro ricchezza. Tra questi c’è il miliardario più giovane del mondo, Johannes von Baumbach (19 anni), erede dell’azienda farmaceutica tedesca Boehringer Ingelheim, la più grande impresa farmaceutica privata al mondo. Lui e i suoi tre fratelli—di 23, 25 e 27 anni—posseggono ciascuno una quota stimata di 5,4 miliardi di dollari grazie alla loro partecipazione nella casa farmaceutica.

La stragrande maggioranza dei giovani miliardari—15 in totale—proviene dall’Europa. La Germania ne ha il numero più alto del continente, con i quattro von Baumbach, oltre agli eredi Sophie Luise Fielmann (30 anni; occhiali), Kevin David Lehmann (22 anni; catene di farmacie) e Maxim Tebar (23 anni; motoseghe). Subito dopo c’è l’Italia, dove tre fratelli Del Vecchio hanno ereditato una parte dell’impero degli occhiali EssilorLuxottica. Le loro fortune sono aumentate del 40%, raggiungendo i 6,6 miliardi di dollari quest’anno, grazie all’impennata del valore delle azioni dell’azienda dopo una forte crescita degli utili nel 2024.

Fuori dall’Europa, ci sono due coppie di fratelli in Corea del Sud e in Brasile che hanno rispettivamente ereditato fortune nel settore dei videogiochi online e della macchinaria industriale.

Gli unici 2 miliardari under 30 self-made

Poi ci sono gli unici due miliardari della lista che si sono fatti da soli. Uno è l’australiano Ed Craven (29 anni), cofondatore di Stake.com, ritenuto il più grande casinò online basato su criptovalute al mondo, con un fatturato di 4,7 miliardi di dollari lo scorso anno. L’altro è lo statunitense Alexandr Wang (28 anni), cofondatore della Scale AI, un’azienda unicorno specializzata nell’annotazione dei dati per l’intelligenza artificiale.

Wang è recentemente diventato miliardario per la seconda volta: nel 2021, la valutazione della sua azienda a 7,3 miliardi di dollari gli aveva già garantito una prima entrata nel club dei miliardari, ma ne era uscito nel 2023 a causa del crollo delle valutazioni delle aziende tecnologiche private. Ora, grazie a un round di finanziamenti di maggio che ha portato il valore di Scale AI a 13,8 miliardi di dollari, l’azienda—e Wang—sono tornati in classifica.

Ecco i 21 membri più giovani della lista dei miliardari mondiali, tutti di 30 anni o meno, classificati dal più anziano al più giovane.

I PATRIMONI NETTI SONO AGGIORNATI AL 7 MARZO 2025. LE FORTUNE FATTE DA SOLI SONO CONTRASSEGNATE CON UN ASTERISCO.

Sophie Luise Fielmann

Età: 30

Cittadinanza: Germania

Fonte della ricchezza: Ottica

Patrimonio netto: 2,8 miliardi di dollari

Sophie e suo fratello maggiore Marc hanno ereditato gran parte della fortuna del loro defunto padre, Günther Fielmann, quando è morto lo scorso anno. Fielmann ha fondato la Fielmann AG nel 1972 con l’obiettivo di rendere gli occhiali accessibili a tutti in Germania. Marc ha co-gestito l’azienda con il padre dal 2018 e ne ha preso completamente il controllo l’anno successivo. Sophie possiede un terzo delle azioni della società, ma non ha alcun ruolo operativo all’interno dell’azienda.

Katharina Andresen

Età: 29

Cittadinanza: Norvegia

Fonte della ricchezza: Investimenti

Patrimonio netto: 2 miliardi di dollari

La fortuna di Katharina Andresen deriva originariamente dall’impero delle sigarette della sua famiglia, fondato 150 anni fa e venduto dal padre nel 2005. Dopo la vendita, la famiglia ha concentrato i propri interessi sulla società di investimenti Ferd, che possiede partecipazioni in immobiliare, finanza e aziende private nordiche. Come sua sorella Alexandra, possiede il 42% di Ferd e fa parte del consiglio di amministrazione. È inoltre una forte sostenitrice dei diritti LGBTQ+ e consulente per Oslo Pride.

Ed Craven*

Età: 29

Cittadinanza: Australia

Fonte della ricchezza: Casinò online

Patrimonio netto: 2,8 miliardi di dollari

Ed Craven e Bijan Tehrani hanno co-fondato il casino online Stake.com, che lo scorso anno ha generato 4,7 miliardi di dollari di entrate, nonostante il divieto del gioco d’azzardo in criptovalute nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in alcune parti d’Europa. Stake è esploso in popolarità durante la pandemia, grazie anche agli streamer che trasmettono in diretta le loro giocate sulla piattaforma. Attualmente, l’azienda dichiara di essere coinvolta tra il 2% e il 4% di tutte le transazioni in Bitcoin.

Leonardo Maria Del Vecchio

Età: 29

Cittadinanza: Italia

Fonte della ricchezza: Occhialeria

Patrimonio netto: 6,6 miliardi di dollari

Dopo la morte di suo padre nel 2022, Leonardo Maria Del Vecchio—insieme ai suoi sei fratellastri e a sua madre—ha ereditato una quota del 12,5% della holding di famiglia, che possiede quasi un terzo di EssilorLuxottica, il più grande gruppo mondiale nel settore dell’ottica. Del Vecchio è attualmente il chief strategy officer di EssilorLuxottica e il presidente del marchio iconico Ray-Ban.

Alexandra Andresen

Età: 28

Cittadinanza: Norvegia

Fonte della ricchezza: Investimenti

Patrimonio netto: 1,9 miliardi di dollari

Alexandra Andresen, insieme alla sorella Katharina, fa parte del consiglio di amministrazione della società di investimenti Ferd, con sede nella periferia di Oslo, a Bærum. Possiede una quota del 42% della società. Ex campionessa di dressage, ha vinto il titolo junior norvegese per tre volte, ma ha dovuto interrompere le competizioni a causa di problemi alla colonna vertebrale. Tuttavia, rimane fortemente coinvolta nel mondo equestre, gestendo l’allevamento di cavalli Andresen Dressage a Oslo.

Firoz Mistry

Età: 28

Cittadinanza: Irlanda

Fonte della ricchezza: Conglomerato diversificato

Patrimonio netto: 4 miliardi di dollari

Dopo la morte del padre in un incidente d’auto nel 2022, Firoz Mistry e suo fratello Zahan (vedi sotto) hanno ereditato una quota del 4,6% della multinazionale Tata Sons, con sede a Mumbai e un fatturato annuo di 165 miliardi di dollari. Il gruppo Tata, fondato nel 1868, possiede 30 aziende operanti in diversi settori, tra cui automobili, gioielli e tecnologia, ed è attivo in oltre 100 paesi nei sei continenti.

Alexandr Wang

Età: 28

Cittadinanza: Stati Uniti

Fonte della ricchezza: Intelligenza artificialeù

Patrimonio netto: 2 miliardi di dollari

Alexandr Wang è il più giovane miliardario self-made al mondo, grazie alla sua azienda di intelligenza artificiale, Scale AI. A maggio, la società ha raccolto 1 miliardo di dollari, raggiungendo una valutazione di 13,8 miliardi di dollari. Forbes stima che Wang possieda una quota del 14% dell’azienda, che si occupa di etichettare i dati utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale (incluso ChatGPT) e auto a guida autonoma. Ha co-fondato Scale AI nel 2016 insieme a Lucy Guo, dopo aver abbandonato il MIT al primo anno di studi. Tra i clienti dell’azienda figurano Microsoft, General Motors e Meta.

Dora Voigt de Assis

Età: 27

Cittadinanza: Brasile

Fonte della ricchezza: Macchinari industriali

Patrimonio netto: 1,2 miliardi di dollari

Dora Voigt de Assis e sua sorella (vedi sotto) possiedono una quota del 3,1% del produttore brasiliano di motori elettrici WEG, co-fondato nel 1961 dal loro defunto nonno, Werner Ricardo Voigt. Le due sorelle non hanno ruoli attivi nella società, che produce oltre 21 milioni di motori elettrici all’anno ed esporta i suoi prodotti in più di 135 paesi.

Maximilian von Baumbach

Età: 27

Cittadinanza: Germania

Fonte della ricchezza: Farmaceutica

Patrimonio netto: 5,4 miliardi di dollari

Sebbene gli eredi della famiglia von Baumbach figurino tra i più giovani miliardari al mondo, l’azienda farmaceutica Boehringer Ingelheim ha radici molto più antiche: è stata fondata nel 1885 e la tradizione imprenditoriale della famiglia risale addirittura al 1817. Maximilian è il più anziano tra i quattro eredi dell’azienda presenti in questa lista. I suoi fratelli sono elencati di seguito.

Zahan Mistry

Età: 26

Cittadinanza: Irlanda

Fonte della ricchezza: Diversificata

Patrimonio netto: 4 miliardi di dollari

Dopo la morte del padre, Zahan Mistry e suo fratello Firoz (vedi sopra) hanno ereditato una quota del 4,6% in Tata Sons. Ora i due fratelli stanno aiutando a rifinanziare i debiti della società di costruzioni Shapoorji Pallonji Group, di cui hanno ereditato una quota del 25%. A marzo, hanno ottenuto 3,3 miliardi di dollari in credito per il SP Group, finanziati da cinque fondi privati, tra cui Ares Management Corp e Davidson Kempner Capital Management.

Katharina von Baumbach

Età: 25

Cittadinanza: Germania

Fonte della ricchezza: Farmaceutica

Patrimonio netto: 5,4 miliardi di dollari

Katharina von Baumbach è la terza erede più giovane della fortuna dell’azienda farmaceutica Boehringer Ingelheim. Ha tre fratelli ed è l’unica donna tra i giovani eredi della famiglia.

Maxim Tebar

Età: 24

Cittadinanza: Germania

Fonte della ricchezza: Motoseghe

Patrimonio netto: 1,1 miliardi di dollari

Maxim Tebar deve la sua fortuna alla sua partecipazione in Stihl, uno dei principali produttori al mondo di motoseghe e altre attrezzature elettriche portatili. L’azienda è stata fondata nel 1926 da Andreas Stihl, che costruì la prima motosega elettrica a due persone. Oggi, Stihl è presente in oltre 160 paesi, pur rimanendo interamente a conduzione familiare.

Remi Dassault

Età: 23

Cittadinanza: Francia

Fonte della ricchezza: Diversificata

Patrimonio netto: 2,8 miliardi di dollari

L’antenato di Remi Dassault era un sopravvissuto all’Olocausto che inventò un’elica utilizzata dal Servizio Aereo Francese nella Prima Guerra Mondiale, dando origine all’azienda che poi sarebbe diventata il colosso aerospaziale Dassault Aviation. Remi possiede una quota stimata del 4,1% di Dassault Aviation, ereditata alla morte del padre nel 2021, e una quota del 2,5% nel colosso del software Dassault Systèmes.

Luca Del Vecchio

Età: 23

Cittadinanza: Italia

Fonte della ricchezza: Occhiali

Patrimonio netto: 6,6 miliardi di dollari

Luca Del Vecchio, insieme a suo fratello e al fratellastro (vedi sopra e sotto), è tra i più ricchi al mondo sotto i 30 anni, grazie alle loro quote di minoranza nel gigante dell’eyewear EssilorLuxottica. La holding di famiglia, Delfin, possiede anche partecipazioni in diverse aziende italiane e francesi, tra cui la banca UniCredit e l’assicuratore Generali. Tuttavia, non è coinvolto operativamente né in EssilorLuxottica né in Delfin.

Kim Jung-min

Età: 23

Cittadinanza: Corea del Sud

Fonte della ricchezza: Gaming online

Patrimonio netto: 1,3 miliardi di dollari

Dopo la morte del padre nel 2022, Kim Jung-min e sua sorella (vedi sotto) hanno ereditato circa il 9% della Nexon, una società di gaming online sudcoreano-giapponese fondata dal padre Kim Jung-ju. Nexon è stata un pioniere del modello free-to-play ed è un leader nel settore degli MMORPG (giochi di ruolo multiplayer online di massa).

Franz von Baumbach

Età: 23

Cittadinanza: Germania

Fonte della ricchezza: Farmaceutica

Patrimonio netto: 5,4 miliardi di dollari

Franz von Baumbach è il secondo erede più giovane della casa farmaceutica tedesca Boehringer Ingelheim, con sede a Ingelheim. Di lui e dei suoi fratelli (vedi sopra e sotto) si sa ben poco.

Kevin David Lehmann

Età: 22

Cittadinanza: Germania

Fonte della ricchezza: Catena di farmacie

Patrimonio netto: 3,6 miliardi di dollari

Nel 2017, quando aveva solo 14 anni, Kevin David Lehmann ha ereditato il 50% di dm-drogerie markt, la più grande catena di farmacie e prodotti per la cura personale in Germania, dopo che suo padre gli ha passato silenziosamente la quota. Suo padre aveva investito nell’azienda nel 1974, un anno dopo la sua fondazione. Oggi, dm-drogerie markt conta circa 4.120 negozi in tutta Europa. Né Kevin né suo padre sono coinvolti operativamente nell’azienda.

Kim Jung-youn

Età: 21

Cittadinanza: Corea del Sud

Fonte della ricchezza: Gaming online

Patrimonio netto: 1,3 miliardi di dollari

Pur non avendo alcun ruolo operativo nella società, Kim Jung-youn e sua sorella (vedi sopra) possiedono circa il 9% delle azioni dello sviluppatore di videogiochi Nexon, ereditate alla morte del padre. Nexon gestisce più di 80 giochi live in oltre 190 paesi, tra cui titoli di successo come MapleStory, KartRider e Dungeon & Fighter.

Clemente Del Vecchio

Età: 20

Cittadinanza: Italia

Fonte della ricchezza: Occhiali

Patrimonio netto: 6,6 miliardi di dollari

Come i suoi fratelli (vedi sopra), Clemente Del Vecchio deve la sua ricchezza al 12,5% di proprietà della holding Delfin, che detiene partecipazioni in EssilorLuxottica, la compagnia produttrice di occhiali dietro a marchi come Arnette, Ray-Ban e Persol. Non ha un ruolo operativo in EssilorLuxottica. Lui e suo fratello Luca (vedi sopra) sono i due figli che suo padre, recentemente deceduto, ebbe con l’ex responsabile delle relazioni con gli investitori dell’azienda, Sabina Grossi.

Lívia Voigt de Assis

Età: 20

Cittadinanza: Brasile

Fonte della ricchezza: Macchinari industriali

Patrimonio netto: 1,2 miliardi di dollari

Lívia Voigt de Assis è l’erede più giovane del cofondatore di WEG, Werner Ricardo Voigt, e possiede una partecipazione del 3,1% nella società, come sua sorella (vedi sopra). Attualmente sta studiando psicologia all’università. Dopo che Forbes l’ha nominata la più giovane miliardaria del mondo lo scorso anno, ha condiviso sui social media che desiderava evitare l’attenzione e mantenere un profilo basso online.

Johannes von Baumbach

Età: 19

Cittadinanza: Germania

Fonte della ricchezza: Farmaceutica

Patrimonio netto: 5,4 miliardi di dollari

Johannes von Baumbach è l’erede più giovane della casa farmaceutica tedesca Boehringer Ingelheim. La famiglia è notoriamente riservata e non si sa se lui o i suoi tre fratelli (vedi sopra) abbiano ruoli operativi nell’azienda. La compagnia farmaceutica è stata guidata da un membro della famiglia, lo zio Hubertus von Baumbach, dal 2015. Johannes pratica lo sci a livello competitivo in Austria.

