Sustainability Award 2024: il 17 ottobre la premiazione a Palazzo Mezzanotte

Articolo tratto dal numero di ottobre 2024 di Forbes. Abbonati!

Anche nella quarta edizione del Sustainability Award promosso da Kon Group, operatore italiano indipendente in m&a e consulenza finanziaria e direzionale, assieme a Elite, ecosistema del gruppo Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici, con main partner Azimut, gruppo indipendente globale di asset management, wealth management, investment banking e fintech che da anni promuove la sostenibilità tra gli investimenti dei propri clienti, pare che l’obiettivo sia stato raggiunto: favorire un incremento della cultura della sostenibilità nel sistema imprenditoriale italiano. Il premio sta creando un’élite di imprenditori che ha fatto della sostenibilità il driver dello sviluppo strategico della propria azienda.

A questa quarta edizione 2024 hanno partecipato molte più imprese eccellenti rispetto al passato, segno di una crescente consapevolezza del ruolo strategico di una missione aziendale permeata di sostenibilità. Quest’anno i promotori hanno voluto perciò estendere il numero delle aziende dotate di rating a oltre 250 e premiare, oltre alle top 100 imprese eccellenti italiane, anche quelle imprese che, partecipando ad almeno due edizioni e accettando quindi di essere seguite nel loro percorso, si sono distinte per aver migliorato le performance in materia di sostenibilità. Tutto in base al rating esg emesso da Altis Advisory, spin-off dell’Università Cattolica, e da Reprisk.

Quest’anno però Kon, in collaborazione con Politecnico di Milano ed Et Group, ha proposto un’ulteriore valutazione molto avanzata: il rating sulla finanza (esg integrated finance) e sull’innovazione (esg transformative innovation), per anticipare la regolamentazione finanziaria, facilitando il dialogo tra le imprese e le istituzioni su un tema caldissimo che impatterà notevolmente sul futuro, per sottolineare che la sostenibilità è innovazione e che non esisterà più una capacità innovativa che non tenga conto di uno sviluppo sostenibile, e per evidenziare che l’innovazione deve essere diffusa e può essere un elemento di sistema, attraverso il supporto, non pubblico, alle startup.

I promotori hanno voluto quindi dare al sistema imprenditoriale italiano due asset: una maggiore consapevolezza della sostenibilità delle imprese, attraverso la misurazione con i rating esg dei risultati raggiunti e delle aree di miglioramento, e una grande visibilità, grazie alla partnership con Forbes. Un club esclusivo, insomma, che serve a stimolare il miglioramento in materia di sostenibilità e il raggiungimento rapido di livelli sempre superiori di rating esg, con conseguenti impatti positivi su tutta la comunità.

Un altro obiettivo dei promotori è favorire la più ampia interazione possibile tra i protagonisti. Come nelle edizioni precedenti, ci si aspetta una partecipazione numerosa di imprenditori e massimi dirigenti delle aziende incluse nelle liste, che saranno pubblicate integralmente online pochi giorni prima della cerimonia di premiazione che si terrà il 17 ottobre a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, e a novembre sulla rivista Forbes Italia.

Gli organizzatori si sono impegnati, come già nelle precedenti edizioni, a consegnare personalmente i report di rating esg a tutti i partecipanti e organizzeranno nei prossimi mesi incontri one-to-one con ciascuno per approfondire gli elementi di miglioramento rispetto alla situazione attuale e preparare la strada alla quinta edizione, che, oltre a proseguire con gli attuali partecipanti, vuole ampliare ancora la platea delle imprese sostenibili cui offrire questa grande opportunità di visibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .