La storia di Stefano Loconte, l’avvocato precursore della pianificazione patrimoniale in Italia

Avvocato per caso, ma ora non immaginerebbe di fare un lavoro differente. È questa la storia, in parte singolare, di Stefano Loconte, professionista di riferimento nel mercato del wealth planning e della pianificazione patrimoniale. Dopo la maturità scientifica, infatti, aveva una sola fissazione: diventare un ufficiale dei Carabinieri. Per due anni consecutivi vinse il concorso per l’ammissione all’Accademia militare di Modena (170° e 171° corso), ma in entrambi in casi come ufficiale dell’Esercito e non dei Carabinieri. Tutte e due le volte rinunciò all’ammissione perché non era quello a cui ambiva. Rifiutò un percorso di prestigio per dare spazio alle proprie passioni, cosa che lo avrebbe caratterizzato per tutta la sua vita professionale.

A questo punto riprese gli studi universitari. Si era iscritto a giurisprudenza mentre si prodigava per la carriera militare solo perché era la facoltà con il minor numero di esami e in due anni ne aveva sostenuti solo tre. Nei 21 mesi successivi sostenne i 18 rimanenti e si laureò nei termini ordinari. A quel punto scelse di divenire notaio, ma al termine della pratica biennale il professionista che gestiva lo studio gli disse una cosa che lo gelò: “Stefano, tu devi fare l’avvocato perché il tuo approccio e la tua capacità di analisi sono quelli di un avvocato”. Lui accettò, un po’ timoroso, il consiglio (dopo aver chiarito che non era un modo per mandarlo via dallo studio) e iniziò la pratica legale. Divenne avvocato a 26 anni e subito aprì un suo studio a Bari, della cui provincia è originario.

La storia di Stefano Loconte

La sua passione è far dialogare i vari rami del diritto nell’ottica dei fenomeni economici, che non possono mai essere oggetto di una visione parziale, ma necessitano di un approccio olistico. Per pura casualità gli capitò di partecipare a un convegno sul trust e se ne appassionò. Ma anche in quel caso prevalse la voglia di fare qualcosa di cui in Italia non si parlava nemmeno. Il trust è infatti uno strumento, ma deve essere inquadrato all’interno di un sistema di altri strumenti che sono al servizio delle esigenze della persona fisica. Con riferimento non solo agli assetti patrimoniali, ma anche al contesto famigliare.

È il mondo della pianificazione patrimoniale o, come si direbbe all’estero, del wealth planning. Un mondo praticamente sconosciuto in Italia e di cui Loconte è il precursore. L’Italia era ed è terra di grandissimi giuristi, ma nessuno di loro aveva mai pensato di adottare quell’approccio. Cominciò quindi a scrivere sulle testate giornalistiche tecniche, proponendosi: se quello che produceva fosse piaciuto, il discorso sarebbe andato avanti; diversamente era pronto ad accettare un rifiuto. In sostanza, non aveva nulla da perdere e sapeva che le opportunità doveva generarsele da solo. Infatti, proviene da un piccolo paese in provincia di Bari e non può certo definirsi un figlio d’arte: suo padre faceva il carabiniere e sua madre la casalinga.

Lo studio a Bari cominciò così a crescere, arrivò una prima praticante, e nel tempo Loconte avrebbe messo assieme 15 collaboratori. Loconte era esigente e perfezionista, in primis con sé stesso. Cercava di trasmettere i suoi principi e valori a tutti coloro che collaborano con lui.

L’ascesa

Poi il mercato si accorse di lui, arrivarono i primi contatti di clienti che lo cercavano dal resto d’Italia, e in particolar modo da Milano, e così decise di provare a frequentare la grande città. Nel 2010 aprì il suo studio milanese, cui seguirono quello di Roma e le piccole strutture estere a supporto del business nazionale. Nel 2014 inventò e sviluppò il primo master in pianificazione patrimoniale e wealth management, giunto alla decima edizione; l’anno dopo venne pubblicata la prima edizione del suo manuale Strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale, arrivato alla quarta edizione (per il 2025 è prevista la quinta). Continua a scrivere su riviste divulgative e scientifiche, nazionali e internazionali. In tutto questo è anche riuscito a sviluppare un percorso universitario, divenendo professore di diritto tributario all’Università Lum, con incarichi anche in altri atenei e relative business school.

Lo studio continua a crescere con un modello di servizio focalizzato sui cosiddetti private client, grazie anche ai servizi offerti attraverso una società fiduciaria e una trustee company (fondata già nel 2010) a lui riferibili e integrate nelle attività. In Aipb (Associazione italiana private banking) ha assunto il ruolo di viceresponsabile della Commissione tecnica wealth planning e, a coronamento di un percorso, nel novembre 2023 ha assunto il ruolo di presidente di Step Italy, la branch italiana di Step – The Society of Trust and Estate Practitioners, la più grande organizzazione al mondo che racchiude gli esperti di wealth planning e pianificazione patrimoniale.

I suoi clienti sono famiglie con patrimoni importanti, i cosiddetti hnwi (high net worth individual, coloro che hanno un patrimonio netto personale di oltre 1 milione di dollari), che si affidano a lui per la pianificazione, l’organizzazione e la gestione del loro patrimonio. Il tutto in un contesto di massima riservatezza. Loconte è soddisfatto: “Siamo solo all’inizio, a 54 anni inizia la parte più bella del mio percorso”. A condizione di riuscire ulteriormente ad aggregare intorno a lui persone che abbiano il suo stesso spirito e approccio, cosa sempre più difficile nell’attuale contesto di mercato. Ma, ovviamente, sempre facendo quello che gli piace di più e solo se continua a divertirsi nel suo lavoro.

