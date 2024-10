Accenture presenta la piattaforma LearnVantage per aiutare aziende e talenti a potenziare le skill nell’era dell’AI

Al Comolake 2024 Accenture ha annunciato il lancio in Italia di LearnVantage, una piattaforma di apprendimento potenziata dall’uso dell’intelligenza artificiale che aiuta le organizzazioni pubbliche e private ad accelerare le trasformazioni indotte dalle nuove tecnologie.

LearnVantage, adottata in prima persona da Accenture al proprio interno, offre esperienze di apprendimento e contenuti formativi sulle skill digitali e i settori chiave per la trasformazione attraverso percorsi personalizzati sulle esigenze della singola azienda e dell’individuo e, contemporaneamente, scalabili su ampie platee.

L’investimento di Accenture

Oltre all’investimento annuale di un miliardo di dollari in programmi di formazione per i suoi oltre 750.000 dipendenti con circa 40 milioni di ore l’anno, Accenture ha annunciato per lo sviluppo della nuova piattaforma un investimento di oltre 1 miliardo di dollari nei prossimi tre anni, insieme all’acquisizione di Udacity, content provider nato nella Silicon Valley e specializzato nella formazione delle competenze tecnologiche.

“Siamo orgogliosi che l’Italia sia il primo paese in Europa ad avere il privilegio di lanciare LearnVantage”, ha dichiarato Teodoro Lio, ad di Accenture Italia.

“La prima volta che ho visto LearnVantage sono rimasto impressionato dalla profondità dei percorsi di formazione sulle competenze digitali, immediatamente utilizzabili sul lavoro, dall’esperienza unica di apprendimento che combina una rete di coach internazionali con contenuti digitali ingaggianti, adattati al mercato nazionale e personalizzati sulla base di rapide valutazioni abilitate dalla intelligenza artificiale. Abbiamo già cominciato a lavorare con le aziende per indirizzare gli investimenti sulla formazione al pari di quelli sulle tecnologie, perché crediamo fermamente che siano due dimensioni complementari, da portare avanti insieme in modo sinergico per rafforzare la competitività del nostro Paese sulla scena internazionale”.

La piattaforma LearnVantage

Secondo uno studio Accenture, i leader oggi identificano come principale sfida la capacità di migliorare le competenze della propria forza-lavoro, con il 51% delle organizzazioni che inizia a risentire della carenza di competenze digitali. Se la stragrande maggioranza (94%) dei lavoratori afferma di voler apprendere nuove competenze per lavorare con l’IA generativa, la realtà vede ancora pochissime aziende (solo il 5%) in grado di offrire formazione specializzata e su larga scala.

Attraverso la sua piattaforma, Accenture punta a colmare questo gap di competenze in aree strategiche come la Gen AI, la cybersecurity, il cloud computing, la data science, supportando l’upskilling e il reskilling di circa 9 milioni di lavoratori italiani.

LearnVantage, attraverso un motore intelligente (che si integra facilmente con le piattaforme di apprendimento in uso), consentirà di identificare rapidamente le esigenze formative dei propri talenti e definire percorsi di apprendimento su misura della singola organizzazione e dell’individuo, aggregando e curando contenuti provenienti da tutto l’ecosistema.

In particolare, permetterà di combinare contenuti Accenture sempre aggiornati con quelli di terze parti di interesse per l’organizzazione in questione, anche attraverso una Learning Factory a Milano composta da un pool di talenti con competenze avanzate di learning design.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .