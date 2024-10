Chi sono i 100 manager selezionati da Forbes nel 2024

Hanno fondato società di successo, sono al timone di multinazionali e hanno alle spalle carriere internazionali. Anche quest’anno Forbes Italia ha selezionato 100 nomi di uomini e donne – di seguito riportati in ordine alfabetico – che, con una leadership innovativa, digitale e attenta alla sostenibilità, stanno guidando le loro aziende verso le nuove sfide del futuro.

Carmela Bazzarelli

ceo di Kraft Heinz Italia

Beatrice Beleggia

ceo di Pianegonda

Andrea Bertoni

ceo di Davis & Morgan

Salvatore Bocchetti

ceo di Zaccanti

Lorenzo Boglione

vicepresidente di BasicNet

Marta Bonati

country manager di Ebury

Filippo Bonifacio e Claudio Salvador

founder di Advanced Microwave Engineering

Cristiano Boscato

ceo & founder di Dinova

Claudio Boso

fondatore e presidente di Careisgold

E’un imprenditore e formatore self-made che ha costruito il suo successo dedicandosi con passione alla tutela delle famiglie, dei loro risparmi e del loro futuro, culminando nel 2018 con la fondazione di Careisgold, parte del gruppo Care Holding. Diventata in poco tempo leader del settore, Careisgold offre soluzioni innovative per l’acquisto di oro fisico, come i piani di versamento cadenzato, rendendo il bene rifugio accessibile a tutti. L’azienda si distingue per l’eccellenza dei propri servizi, l’attenzione per la sicurezza e una vision che punta a costruire una riserva aurea per ogni famiglia italiana.

Renato Brunetti

presidente e amministratore delegato di Unidata

Elisa Bruno

ceo di Level Shoes

Sandro Camilleri

founder & ceo di Matica Group

Mariano Campagnolo

presidente di L’Ottocento

Mauro Caneschi

ceo di Guala Closures

Francesco Canzonieri

amministratore delegato di Nextalia

Pasquale Cataldi

ceo & co-founder di Altus

Davide Catania

ceo di Alidays

Filippo Cecchi

ceo di Aquila Energia

Mirella Cerutti

managing director di Sas Italy

Antonio Chiarello

ad di ClubDeal

Ivana Ciabatti

founder, ceo & president of the BoD di Italpreziosi

Roberto Cingolani

amministratore delegato e direttore generale di Leonardo

Davide Collodoro

ceo di Erker Studio

Andrea Costantini

ceo di Smart Capital

Giovanni Costantino

presidente & ceo di The Italian Sea Group

Giovanni Costantino, nato a Taranto nel 1963, a 19 anni era già imprenditore nel settore dell’edilizia e degli arredi su misura, un’esperienza che dura circa dieci anni. Nel 1997 ha iniziato la collaborazione con il gruppo Natuzzi, dove ha assunto ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare ceo della business unit furniture nel 2000. Nel 2008 è tornato all’imprenditoria acquistando Tecnomar e, nel 2011, il brand Admiral. Nel 2020 ha fondato The Italian Sea Group e nel 2021 l’ha quotata in Borsa. Del 2022 l’acquisizione di Perini Navi e Picchiotti, mentre nel 2023 ha comprato la storica ebanisteria Celi 1920.

Francesca Costanzo

managing director di Omd Italia

Intuizione, talento e pensiero fuori dagli schemi. Sono gli ingredienti per il successo secondo Francesca Costanzo, piemontese di nascita, con una formazione economica, oggi managing director di Omd Italia. È entrata in Omnicom Media Group nel 2016 per lanciare la nuova sigla Omni@, che ha guidato per circa due anni fino a quando, nel 2018, ha iniziato a ricoprire la carica di managing director di Omd, la principale media agency del gruppo. In questi anni ha giocato un ruolo cruciale nella gestione innovativa di clienti in mercati molto diversificati, guardando con lungimiranza ai cambiamenti: trasformazione digitale, espansione dell’offerta oltre al media, intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, attenta alle dinamiche di diversità e inclusione, ha contribuito a far ottenere a Omg la certificazione di gender equality per due anni consecutivi.

Sabato D’Amico

ceo di D’Amico – D&D Italia

Luca De Gaetano

fondatore e presidente di Plastic Free

Marco De Matteis

ceo di De Matteis Agroalimentare

Valerio De Molli

managing partner e amministratore delegato di The European House – Ambrosetti

Mariano Di Benedetto

ceo Southern Europe, Mena, Turkey di Dentsu

Con oltre due decenni di esperienza nel marketing e nell’advertising, ha lanciato la prima digital performance agency in Italia, iProspect, introducendo nel mercato alcune tra le più note piattaforme globali. Ha ricoperto il ruolo di director agencies and business partners in Meta contribuendo al lancio dei primi smartglass Meta/Luxottica. Come general manager di The Trade Desk, ha avviato le operazioni in Italia e guidato l’evoluzione tecnologica dell’industria verso un advertising più aperto, accessibile, trasparente e personalizzabile. Nel 2023, è tornato in dentsu come ceo per l’Italia, Sud Europa, MENA e Turchia, apportando una visione strategica e innovativa al gruppo.

Giuseppina Di Foggia

amministratore delegato e direttore generale di Terna

Antonio Dominici

amministratore delegato di Vivibanca

Rodolfo Errore

general manager di Ludoil

Professionista con esperienza internazionale, durante il suo percorso da manager pubblico ha contribuito alla strutturazione di Garanzia Italia, misura di aiuti alle imprese durante l’emergenza sanitaria Covid-19, che ha aiutato a ripristinare il rapporto tra stato, banche e imprese. Approdato nel 2021 in Ludoil, ha condiviso il percorso di crescita del gruppo non solo con costante crescita delle revenue, ma con l’implementazione di un piano strategico fortemente focalizzato sul raggiungimento di obiettivi industriali e di partnership finanziarie e nella sostanza fondato su tre pillar: consolidamento del core business, crescita per linee esterne, green transition in un contesto di forte sinergia tra la storia e l’esperienza imprenditoriale degli azionisti e un approccio dinamico e innovativo, focalizzato su alleanze industriali e finanziarie. Oggi Errore è general manager del gruppo Ludoil e ceo di Luce, green sub holding del gruppo che investe in clean project per la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili, con la missione di contribuire alla transizione energetica del Paese.

Pier Ezhaya

general manager tour operating di Alpitour World

Giovanni Farese

manager e co-founder di Webidoo General

Giorgia Favaro

managing director di McDonald’s Italia

Daniele Ferrero

ceo and chairman, principal shareholder di Venchi

Flavio Ferretti

ceo di Noberasco

Melissa Ferretti Peretti

vp and country manager di Google Italy

Niccolò Fisogni

ceo and founder di Surveyeah

Riccardo Focaccia

ceo di Focaccia Group Automotive

Vanessa Fortarezza

senior vice president e country leader di Salesforce Italia

Lucia Forte

ceo di Oropan

Giorgio Gaburro

ceo di Galleria Gaburro

Domenico Galeotti

Massimiliano Pianta

co-founder di Crudemon

Alberto Gallas

ceo di Gallas Group

Laura Galli

presidente e amministratore delegato di 3M

Roberto Gavazzi

ceo e presidente del gruppo Boffii De Padova

Marco Hannappel

presidente e ad di Philip Morris Italia

Giangiacomo Ibba

ad di Crai Secom

Laureato in economia aziendale all’Università degli Studi di Parma, ha iniziato subito a lavorare nel gruppo. Ha mosso i primi passi fondando nel 2002 il Consorzio Crai Sardegna, del quale è diventato presidente. A 27 anni ha preso le redini dell’azienda di famiglia, la Fratelli Ibba, come presidente. In poco tempo l’ha portata a consolidarsi come realtà di riferimento tra le più importanti sul territorio sardo e nella gdo, aumentando il fatturato da 12 a oltre 750 milioni e aumentando i punti vendita a più di 350. Dal 2009 è diventato presidente di Crai Cooperativa, di cui la Fratelli Ibba è socia dal 1989, e nel settembre 2022 ha assunto il ruolo di amministratore delegato. A giugno 2022 è stato nominato ad di Crai Secom, realtà presente su tutto il territorio nazionale con una rete di oltre 1.800 punti vendita. Attualmente è anche membro del Consiglio del territorio Centro Italia di UniCredit, vicepresidente di Confcommercio Oristano e membro dei Consigli direttivi di Adm e Gs1.

Sergio Iorio

founder and ceo di Italmatch Chemicals Group

Massimo La Greca

general manager Italy and Iberica di Swarovski

Silvano Lancini

executive president & general manager di Smeup

Alessandro Lattuada

managing director di Otsuka Pharmaceutical Italy

Erika Le Noan

presidente di Damman Frères

Roberto Leonelli

ceo Italy di Publicis Groupe

Carlo Luzzatto

amministratore delegato e direttore generale di Rina

Simona Maggini

Italy country manager di Wpp

Gioia Manetti

svp, ceo di Autoscout24

Matteo Manfredi

founder e ceo di Gestio Capital; presidente di Sampdoria

Lorenzo Marconi

ceo di Scic e Schiffini

Sergio Marullo di Condojanni

ceo di Angelini Industries

Nato a Messina nel 1978 e laureato in giurisprudenza con indirizzo economico finanziario all’Università Luiss Guido Carli, è oggi alla guida diAngelini Industries. In passato, dal 2018 al 2022, è stato consigliere di amministrazione di BancaAletti. È stato, inoltre, membro dell’advisory board del G20 Business Summit Italy 2021, uno degli engagement group ufficiali istituiti nell’ambito del G20, il foro di collaborazione internazionale fra economie industrializzate e paesi emergenti, durante la presidenza di turno dell’Italia (dicembre 2020 – ottobre 2021). Dal gennaio 2019 è vice presidente diAngelini Holding, la holding industriale del gruppo, e dal luglio 2020 ne è anche amministratore delegato.

Filippo Mascellaro

presidente e ad di Maxelway International Group

Leonardo Massa

managing director Italia di Msc Crociere

Francesca Monaco

ceo di Themoirè

Paolo Montanaro

presidente di Mv Line Group

Gian Maria Morra

ceo di Gmm

Imprenditore napoletano, classe 1983, ha fondato Gmm Farma, tra i leader italiani nell’importazione parallela di medicinali, con sede a Nola presso l’Interporto Campano. Nel 2021 ha dato vita a Relief Hp, con sede a Dubai, che si occupa di esportare nuovi medicinali e tecnologie in paesi in via di sviluppo. È presidente di Affordable Medicines Italia, l’associazione che rappresenta il settore del parallel trade di medicinali. Grazie anche al suo impegno e alla collaborazione con le istituzioni, a partire dal 2021 tutti i medicinali importati rimborsati dal Ssn dispongono di una riduzione di prezzo del 7% per i cittadini in tutte le oltre 20mila farmacie italiane. Morra riveste,inoltre, il ruolo di consigliere delegato per l’export della So.Farma.Morra, portando l’azienda di distribuzione farmaceutica della sua famiglia a essere presente in oltre 60 paesi nel mondo.

Malachy Musso

ceo di Nord Engineering

Antonio Neri

president & ceo di Hewlett Packard Enterprise

Elisabetta Nonino

ceo di Nonino Distillatori

Stefano Novaresi

ceo di Knapp Italia

Laureato al Politecnico di Milano in ingegneria gestionale, ha perfezionato la sua formazione presso la Sda Bocconi, la Hult International Business School-Ashridge in Gran Bretagna e lo Iese di Barcellona. È stato C-level executive e direttore generale in società nazionali e multinazionali nella distribuzione farmaceutica. Ha ricoperto ruoli presso associazioni italiane, come Adf, Ass.ne distributori farmaceutici, Ailog, Consorzio Dafne, ed europee (Girp di Bruxelles). Professore a contratto all’Università Cattolica di Milano, è anche autore di numerosi articoli e promotore di convegni sui temi della supply chain, della leadership e dell’innovazione tecnologica. Dal 2021 è ceo di Knapp Italia.

Marco Ogliengo

founder & ceo di Jet Hr

Giuseppe Pagliara

ceo di Nicolaus Tour

Claudio Paraschiv

ceo & founder di Lacertosus

Andrea Pasquali

ceo di Hopafin

Massimiliano Pellegrini

ceo di Namirial

Marco Podini

presidente esecutivo e ceo di Dedagroup

Maria Luisa Podini

ceo di Md

Massimo Pozzetti

ceo di Pastiglie Leone

Roberto Rabasco

chief sustainability and esc investment di Cementeria Costantinopoli

Pier Francesco Rimbotti

fondatore e ad di Infrastrutture

Rocco Alessandro Roggia

ad di Roseto Group

Filippo Salis

ceo & founder di Sfre

Valeria Sandei

ad di Almawave

Alessandro Saviola

presidente del gruppo Saviola

Alberto Schön

ceo di Rossocorsa

Cristina Scocchia

ceo di Illycaffè

Veronica Squinzi

ceo di Mapei

Raffaella Tavazza

ceo di Locauto Group

Andrea Teja

head of Gea Digital

Fabio Tomassini

ad e general manager di Risparmio Casa

Angelo Trocchia

ceo di Safilo Group

Nato a Formia, in provincia di Latina, il 27 aprile 1963, Angelo Trocchia è il ceo di Safilo Group dal 2018. Dopo il phd in ingegneria aeronautica alla Sapienza di Roma, ha conseguito un Mba allo Stoà/Mit di Napoli. Nel 1991 ha intrapreso una lunga carriera internazionale in Unilever, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, fino a diventarne presidente e amministratore delegato per l’Italia dal 2013 al 2018. Oggi, in Safilo, guida il turnaround del gruppo, attraverso il riposizionamento del portafoglio di brand, la trasformazione digitale e la sostenibilità.

Olga Urbani

presidente di Urbani Tartufi

Giovanni Battista Vacchi

ceo del gruppo Colombini

Maurizio Veroli

ceo di Hoya Lens Italia

Enrico Vita

amministratore delegato di Amplifon

Leonardo Volpicella

ad di Pescaria

