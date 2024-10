Come l’innovazione ridefinisce le competenze del futuro: la nuova puntata di Talent Stories

È uscita l’ottava puntata del podcast Talent Stories, progetto curato da Forbes Italia che racconta, in collaborazione con Talent Garden, importante realtà dell’Edutech in Europa, il talento insieme a tutti quei professionisti che il talento lo sanno riconoscere, promuovere e coltivare.

Ospite della puntata della prima stagione è Valeria Fascione, assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, che si è soffermata sul ruolo dell’innovazione nel ridefinire le competenze del futuro.

In un mondo in cui le tecnologie come l’intelligenza artificiale e l’automazione hanno ridefinito il concetto di lavoro, le competenze digitali diventano sempre più importanti per i talenti di oggi e di domani: “Oggi il talento è una combinazione di fattori. Un talento è una persona creativa che sa adeguare le proprie competenze tecniche guardandosi intorno. E’ qualcuno che ha un approccio globale e sa adattarsi al cambiamento”, dice Fascione.

Ma quali sono le competenze necessarie per affermarsi nel mondo del lavoro e quali saranno le figure più richieste in futuro? “Tutto il mondo delle tecnologie abilitanti, dall’intelligenza artificiale alla robotica, dall’IoT all’automazione, sono ambiti che è necessario conoscere. Da un lato è importante avere una buona base di competenze digitali, dall’oStem al data science, dall’altro la capacità di adattamento e di problem solving sono skills molto utili in un mondo in continua evoluzione”.

Fascione ha sottolineato poi il lavoro della Regione Campania, in prima linea nell’innovazione e nella formazione digitale con una serie di iniziative in favore dei giovani: “La nostra attività si concentra nel campus tecnologico di San Giovanni a Teduccio dell’Università Federico II. Abbiamo creato una serie di rapporti con diverse multinazionali. Dal 2016, ad esempio, ospitiamo l’Academy della Apple più grande del mondo che si basa su una partnership pubblico-privato. La Regione Campania offre le borse di studio a tutti i talenti digitali che vengono selezionati con un meccanismo accurato”.

Il progetto Talent Stories coinvolge diversi speaker e professionisti provenienti dal mondo dello sport, dell’arte, della letteratura, del business e del management creativo e digitale, che intervengono per dare la loro personale visione del concetto di talento. Per la prima stagione sono previste 14 puntate con cadenza quindicinale. Il podcast sarà trasmesso sulle piattaforme Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify.

