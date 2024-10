Come Smeup affianca le imprese nel processo di trasformazione digitale

Articolo tratto dal numero di ottobre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Una nuova visione strategica per il futuro, tra tecnologia e competenze. Smeup, azienda di tecnologie digitali e soluzioni aziendali, si prepara ad affrontare nuove sfide e consolidamenti, dopo un percorso di crescita dimensionale e geografica, configurandosi come partner per imprese che vogliono essere accompagnate nel processo della trasformazione digitale, mettendo a loro disposizione il proprio know how.

Smeup verso l’innovazione

Il presidente Silvano Lancini delinea le strategie che guideranno l’azienda nei prossimi anni. Dopo aver acquisito aziende italiane specializzate in soluzioni verticali e aver integrato nel proprio portafoglio un partner Sap di riferimento a livello nazionale, Smeup ha deciso di puntare sull’innovazione dei propri prodotti per offrire soluzioni sempre più avanzate, in grado di rispondere alle necessità di clienti di settori differenti.

“Lavoriamo ogni giorno per garantire soluzioni all’avanguardia e in grado di rispondere alle esigenze in continua evoluzione del mercato. Sentiamo di avere le persone e le competenze giuste per affrontare le sfide di oggi e di domani, anche grazie alle ultime acquisizioni”, sottolinea Lancini.

IA e valore umano

Sull’intelligenza artificiale, Lancini offre una visione che unisce innovazione tecnologica e valore umano. “L’entusiasmo per l’IA ricorda l’euforia per internet degli anni ‘90, ma è essenziale non lasciarsi trasportare dagli slogan”, avverte.

Smeup adotta un approccio che valorizza l’intelligenza umana prima di tutto, integrandola poi con le capacità offerte dalla tecnologia. “L’intelligenza artificiale è uno strumento potente, ma il suo pieno potenziale si realizza solo quando è supportata da solide competenze umane e da una gestione accurata dei dati. Spesso si sottovaluta un tema importante: senza una base di dati di qualità da cui partire, l’IA non può produrre risultati significativi”.

Smeup ha investito in aziende con competenze avanzate nell’IA e continua a collaborare strettamente con i clienti per comprendere gli ambiti più rilevanti per l’applicazione dell’intelligenza artificiale, migliorando al contempo la raccolta e l’organizzazione dei dati, essenziali per alimentare efficacemente questi sistemi.

Soluzioni su misura per i clienti

Lancini guarda anche ai trend tecnologici del futuro, sottolineando l’importanza crescente delle piattaforme applicative cloud e dell’efficienza operativa. Tuttavia ribadisce che la vera competenza risiede nella capacità di comprendere i processi aziendali e fornire soluzioni su misura per i clienti.

“Il nostro obiettivo”, afferma, “è diventare il miglior partner possibile per i clienti. Non ci limitiamo a offrire prodotti, ma anche consulenza e supporto specializzato, adattati alle esigenze specifiche di ciascun cliente”. Lancini sottolinea anche come la transizione digitale rappresenti oggi un elemento cruciale per supportare i clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità.

Smeup continua a investire nelle competenze e nelle conoscenze, sia condividendo il proprio know how con i clienti, sia formando i propri collaboratori, con un focus particolare sui giovani talenti. “La digitalizzazione, abilitata da una gestione efficace dei dati, aiuta le aziende a intraprendere un percorso verso un futuro più sostenibile e di successo”, conclude Lancini.

