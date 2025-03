Startup & imprese: al via il secondo incontro del programma di cultura finanziaria di Tfc

Martedì primo aprile si terrà il secondo convegno del programma di cultura finanziaria Towards Financial Culture – TFC24 intitolato Startup & Imprese: dal piano all’esecuzione. L’evento avrà luogo presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, in Piazza Montecitorio, a Roma.

Il secondo incontro del programma di cultura finanziaria di Tfc

Il convegno sarà introdotto e moderato da Damiano Perrons, founder di TFC. Ad aprire l’incontro con i saluti istituzionali saranno Paolo Barelli, presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, e Francesco Battistoni, segretario dell’Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati.

Durante l’evento interverranno Andrea Ferrero, ceo e founder di Young Platform, Davide Nejoumi, ceo e founder di Delta Space Leonis, Eugenio Scotto, ceo e founder di One Shot Agency, Stefan Grbovic, ceo e founder di TreeBlock, Nicola Formichella, ceo di Forbes Italia e già deputato alla Camera, e Marco Scioli, presidente e founder di StarBng Finance.

A concludere l’evento, interverrà Vito De Palma, capogruppo Forza Italia nella VI Commissione Finanze.

Il focus

L’incontro sarà un’opportunità per giovani e professionisti del settore di confrontarsi con esperti e imprenditori di successo, raccogliendo spunti e consigli pratici su come avviare e gestire una startup. Il focus dell’evento sarà sul passaggio dall’idea all’azione: come trasformare un’idea innovativa in un progetto concreto, come affrontare le difficoltà iniziali e come gestire la crescita di una startup in un mercato competitivo.

