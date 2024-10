Derivati, IRS e Swap: maxi risarcimenti con Martingale Risk

BRANDVOICE | Paid Program – a cura di Martingale Risk

Nel dinamico e complesso panorama dei risarcimenti da derivati, IRS e Swap, in cui le aziende italiane hanno subìto significative perdite, si è affermata ormai da un decennio con autorevolezza Martingale Risk. Leader in Italia nel recupero delle perdite da contratti derivati, questa realtà si distingue per l’innovatività del suo approccio, fornendo un supporto cruciale alle imprese che affrontano difficoltà legate a contratti derivati onerosi.

L’offerta di Martingale Risk

Fondata nel 2009, Martingale Risk si è imposta come punto di riferimento grazie alla sua strategia di zero costi anticipati, un modello rivoluzionario nel campo del contenzioso finanziario. La società si fa carico integralmente delle spese necessarie per avviare azioni legali contro gli istituti finanziari, includendo i costi legali e peritali, il contributo unificato e i costi della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), le spese amministrative e i costi di soccombenza legati a eventuali sentenze avverse. Questo approccio consente alle aziende di contestare contratti sfavorevoli senza l’onere di anticipare costi, rendendo la giustizia finanziaria realmente accessibile.

Marco Fabio Delzio, ceo e founder di Martingale Risk, commenta: “Il nostro metodo unico garantisce alle aziende la possibilità di agire senza alcun costo anticipato o spesa imprevista. Le aziende e gli enti locali che si affidano a noi, sottoscrivono un mandato a costo zero, che prevede la totalità delle spese di lite a carico nostro. Martingale Risk si assume infatti ogni onere e rischio, permettendo ai clienti di pagare solo una volta ottenuto il risarcimento, attraverso una percentuale sulle somme effettivamente recuperate e riaccreditate sul conto corrente”.

Con quindici anni di esperienza nel settore, Martingale Risk si è affermata come una realtà di spicco, guadagnando una solida reputazione per le numerose vittorie legali che hanno contribuito a definire la giurisprudenza in favore delle aziende. Dalla sua fondazione, la società ha recuperato oltre 300 milioni di euro per i propri clienti, offrendo rappresentanza legale di alto livello e raggiungendo risultati di grande rilievo. Per quanto riguarda i derivati, IRS e Swap, sono stati ottenuti cospicui risarcimenti negli ultimi 12 mesi.

Recuperati oltre 11 milioni di euro negli ultimi 12 mesi

Complessivamente, negli ultimi 12 mesi Martingale Risk ha recuperato oltre 11 milioni di euro per aziende ed enti locali vittime di contratti derivati iniqui, conseguendo diversi successi significativi sia attraverso sentenze che tramite accordi bonari con gli istituti bancari. In tutti i quattro casi di seguito richiamati, Martingale Risk si è fatta carico di tutti i costi e tutte le spese di cause, e pertanto i clienti non hanno anticipato alcuna spesa. Martingale Risk è stata quindi remunerata solo a seguito delle sentenze favorevoli ottenute per conto dei clienti.

A ottobre 2024, Martingale Risk ha ottenuto per conto di un’importante azienda veneta operante nel settore dei servizi un risarcimento di 4 milioni di euro da perdite subite a seguito di un contratto di Interest Rate Swap. Martingale Risk, attraverso una causa davanti al Tribunale di Venezia, ha contestato l’assenza, nel contratto, di alcuni elementi essenziali, come il Mark to Market, i costi impliciti e gli scenari probabilistici. Come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.8770/2020, in assenza di tali elementi essenziali il contratto derivato è da ritenersi nullo, per gravi carenze nella sua fase genetica. Nel caso di specie, il contratto non presentava le analisi di scenario, il Mark to Market al momento della stipula ed il relativo metodo di calcolo. Il Tribunale di Venezia ha così condannato la banca controparte permettendo alla società di recuperare le proprie perdite.

Inoltre Martingale Risk ha recuperato in sede transattiva, quindi tramite soluzione bonaria tra le parti senza dover ricorrere a cause legali, oltre 873mila euro per aziende ed enti locali. Quindi, grazie a Martingale Risk è davvero possibile ottenere risarcimenti su derivati, IRS e Swap.

Grazie alla consolidata esperienza acquisita nel corso degli anni, Martingale Risk è l’unica realtà in Italia a offrire alle aziende di intraprendere una causa senza alcun costo anticipato. In via preliminare, Martingale Risk offre un’analisi gratuita della posizione contrattuale dei clienti, fornita entro un paio di settimane. Questo servizio consente di valutare accuratamente le perdite potenziali e le possibilità di recupero, rappresentando uno strumento essenziale per le imprese.

In un contesto in cui le aziende si trovano spesso a dover affrontare relazioni sempre più complesse con le banche, la missione di questa società si distingue come un punto di svolta fondamentale. Martingale Risk si conferma un partner strategico per le imprese, offrendo un supporto concreto nella difesa dei loro diritti e nell’accesso alla giustizia finanziaria.

